《迷網》唱K畫面令網民K癮起　卡拉OK常見9種人　你是哪一種？

TVB劇集《迷網》熱播中，其中一集講述劇中角色唱K慶功，不少網民看完之後都「K癮大起」，好想念未有疫情之前，可以一班人去唱K的日子！以下9種唱K常見的人，你又有見過幾多種？

在電視劇看見別人唱K，搞到不少網民都心思思好想念唱K的日子！未有疫情之前，去唱K總有些朋友是咪霸，又有些朋友經常點播MV又不唱歌，當時覺得心氣不順，但現在卻有點想念他們呢！

劇集《迷網》其中一集播出後，令不少網民都好想念唱K的時光。（《迷網》劇照）

除了以上提及的兩種人，唱K見眾生相，我們就整理出9種唱K常見的人，你又是哪一種？又有沒有令你想起某些朋友？

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