周三全面禁堂食　33間午市外賣優惠　麥當勞/KFC/譚仔/牛角/太興

港府宣布全港食肆將於周三（7月29日）起全面禁止堂食，為期一周，意味著大家短期內只能外賣食。《香港01》飲食記者搜羅全港33間餐廳午市外賣優惠，包括麥當勞、KFC、Pizza Hut、譚仔雲南米線、譚仔三哥米線、Pepper Lunch、HABITŪ、日常料理、天吉屋、616牛肉火鍋專門店、牛角、牛涮鍋、牛角次男坊、柳氏家、溫野菜、和平飯店、HeSheEat、一粥麵、BEANS、Pizza Express、元氣壽司、太興、別府九州地獄拉麵專門店、靠得住粥麵小館、東海薈及東海酒家、The Story Cafe、南山冰室、一風堂、丼丼屋、炑八、李好純、一幻拉麵及Oh My Box。

因應新冠肺炎疫情加劇，政府再次收緊全港食肆安排，要求全日禁止堂食，只能外賣。各大連鎖食店如麥當勞、KFC和譚仔雲南米線等繼續推出外賣優惠，另有亦有不少餐廳推出外賣折扣優惠，包括外賣自取，及使用各大外送平台，點擊圖片睇33間外賣優惠詳情 👇👇

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