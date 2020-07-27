新界西46間確診者到訪食肆商場　屯門碼頭元朗合益上榜｜持續更新

自7月5日起出現第三波新冠肺炎疫情，本港連續8日均錄得逾百宗確診個案，累計個案突破2,800宗。根據衛生署資料，昨日（28日）本港新增逾106宗確診。政府宣布4項收緊防疫措施，包括禁止食肆堂食；限聚令再度收緊至2人。

衛生部門持續追查確診個案的活動足跡，並不時更新公佈各病患曾到訪過食肆、商場、公共場所資料，當中涉及不少大型商場、屋邨商場及街市。《香港01》飲食記者整理7月24日起確診者到訪過新界西的食肆、商場、公共場所名單，讓你一文睇清！

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屯門成為重災區，區內多個大型商場、屋邨商場、多間食肆上榜。（Google Map圖片）

以下是衞生防護中心公開確診者曾到訪食肆、商場、街市名單，圖上日期為記者整理當日所得悉新增食肆、商場名單，名單為衞生防護中心於前一日公布的資料，並非確診者到訪日期，名單會持續更新。😷😷

7月29日下午整理😷 新冠肺炎確診者訪食肆、商場、街市、公共場所名單 👇👇👇

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7月28日下午整理😷 新冠肺炎確診者訪食肆、商場、街市、公共場所名單 👇👇👇

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7月27日下午整理😷 新冠肺炎確診者訪食肆、商場、街市、公共場所名單 👇👇👇

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7月26日下午整理😷 新冠肺炎確診者訪食肆、商場、街市、公共場所名單 👇👇👇

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7月25日下午整理😷 新冠肺炎確診者訪食肆、商場、街市、公共場所名單 👇👇👇

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