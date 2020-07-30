禁堂食｜全港32個免費用饍休息地點　九巴總站/議員辦事處/教會

全日禁堂食措施推行首日，網上瘋傳大量市民被逼當街食飯的相，令大批網民表示心酸。不少教會、醫院辦事處及商店都開放免費用膳區，本文整理全港32個免費開放用膳區，部分開放到夜晚，有需要的市民可留意。

全日禁堂食措施於7月29日推行，令不少市民需在街頭用膳，點擊圖片睇措施實試首日情況 👇👇

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措施生效當晚，九巴公司立即在Facebook專頁宣布在3個巴士總站範圍放置凳給有需要市民使用，被網民大讚「良心企業」。

（KMB九巴專頁Facebook圖片）

本文整港32個免費開放用膳區，分佈港九新界 👇👇

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早前有網民因為太愛直接吃花生醬，甚至在網上開po抒發自己感受，引來其他網民的廣泛迴響。相信大家都有過這樣直接放食材入口的童年回憶，點擊睇睇有沒有哪樣你未食過 👇👇

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