減肥｜見到青菜鷄胸都驚、餐廳食飯無選擇　7件節食共鳴悲慘事

減肥是不少人的終身事業，身邊總有一個減肥中的朋友，而且不少人都會從飲食入手開始減肥。網民就大訴節食減肥慘事，一起看看自己有沒有遇過！

有網民就在討論區指，自己本來超期待與朋友的飯局聚會，不過自從開始節食減肥之後，每一次的聚會都像噩夢啊！帖文一出竟吸引不少人共鳴，並留言講述自己節食減肥的慘事。

好想瘋狂進食！（《Oh My Venus》劇照）

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😱😱😱 同場加映：網民熱數12道疫境廚神暗黑料理 螢光湯未算驚嚇 網民：中咗幅射😱😱😱

有一個Facebook專頁「Day Day Explode 日日爆」近日成為網上熱話，集合網民投稿，分享大家所見的暗黑料理，讓一眾網民知道，料理的暗黑程度是沒有盡頭的！

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