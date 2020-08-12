82間飲食優惠　Delifrance法包$15/壽司郎/IKEA 85折/麥當勞/KFC

新冠肺炎（COVID-19）疫情再度爆發，各大餐廳推出多款飲食優惠。《香港01》飲食記者整理82間食肆優惠，包括麥當勞、KFC、Pizza Hut、大家樂等大型連鎖食店，還有牛角、616牛肉火鍋專門店、和平飯店、意粉屋、牛涮鍋、牛角次男坊、HeSheEat、一粥麵、茶木、BEANS、KiKi麵、火鍋撚、Mr. Steak、Pizza Express、PHD、譚仔雲南米線、Moreish & Malt、元氣壽司、太興、米走雞、別府九州地獄拉麵、靠得住粥麵小館、IKEA、稻香集團、丼丼屋、Outback、DON DON DONKI、牛陣、李好純、大渣哥茶記、打鑊甘火鍋串燒、水門雞飯、一幻拉麵、莆田、HABITŪ table、阿久根和牛拉麵屋、Pepper Lunch、Oh My Box、MOS Burger、麺屋·隠、牧羊少年咖啡館、景樂集團餐廳、古琴雅苑、時代冰室、金記冰室、Amelia、URBAN、The Cheesecake Factory、m.a.x. concepts、Wildfire Pizzabar、香港地、美心MX、吉野家、Delifrance、和民、吉豚屋、美心中菜、Café&Meal MUJI、土司工坊、新麻蒲韓國烤肉店、CHICK IN A BOX、便當日子、Morokok、Green Common、SUPERDON、新森林焗の專門店、船皇、賞茶、Dazzling Cafe、元洲牛肉麵、牛一、J.CO Donuts & Coffee、GODIVA、Aussie Grill、Nene Chicken、鴻星中菜、譚仔三哥及壽司郎。

在新冠肺炎疫情下，外出用膳的人數大減。餐廳紛紛推出多項外賣及堂食優惠，除了外賣自取的優惠最多，另外有透過外送平台落單的優惠等，如譚仔雲南米線推出加多款$3小食、Pizza Hut外賣自取普通批或大批買一送一、Delifrance百吉包$15​起等，點擊圖片睇82間食肆優惠詳情 👇👇

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🍟麥當勞全新19張電子優惠券

另外，麥當勞App於8月10日至8月16日推出全新19張電子優惠券，除了繼續有$17下午茶餐，今個星期的精選優惠有「$10歎雙牛芝堡」，而且有晚市使用的「$88孖住歎二人晚餐」及「9折歎芝士安格斯連麥炸雞超值晚餐」，點擊圖片一次睇清所有優惠及使用細則 👇👇

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🍗KFC最新11大優惠

KFC推出$99三人桶餐，人均只需$33就食到超豐富美食。另外還有多張優惠劵，包括早餐$15起、$1中汽水等，點擊圖片睇優惠詳情 👇👇

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🧐🧐🧐 同場加映：熱數8款飲茶被嫌棄點心 粉果/山竹牛肉齊上榜 鹹水角餡少似空氣 🧐🧐🧐

大家去飲茶當然要歎一盅兩件，但當有幾十款點心可以任意揀，就會出現被人嫌棄的點心。點擊圖片睇網民嫌棄的8大點心，當中有無你最愛？ 👇👇

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