自助午餐優惠｜7間酒店Lunch Buffet最平$231　逸東半價任食生蠔

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情尚未有緩和跡象，晚上6時食肆依然只能提供外賣，因此如果想歎buffet，唯有選擇自助午餐時段。《香港01》飲食頻道記者精選了最新7間抵食lunch buffet，包括逸東酒店、Hotel Icon、海洋公園萬豪酒店、帝逸酒店、朗廷酒店、尖沙咀凱悅酒店及九龍酒店，優惠低至半價！ （下列優惠及自助餐詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）

【1】Eaton HK —— 第二位半價

逸東酒店普慶餐廳推出超抵優惠，凡兩位成人惠顧自助午餐，即享第二位半價優惠！以超抵價錢歎生蠔、麵包蟹、小龍蝦、虎蝦、翡翠螺等凍海鮮，亦有照燒澳洲肉眼、多款即切刺身、串燒及天婦羅等多款美食。

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普慶餐廳 地址：佐敦彌敦道380號香港逸東酒店B1樓層 電話：27101901

【2】海洋公園萬豪酒店 —— 6折歎海鮮刺身

海灣餐廳推出自助午餐優惠，可以以6折任食多款美食，餐廳一向主打環保海鮮，客人可以任食蟹腳、青口、凍蝦、海螺等，亦有油甘魚、帆立貝、帶子等刺身，另外也有牛扒、多款甜品供應。

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海灣餐廳 地址：黃竹坑道180號香港海洋公園萬豪酒店海灣地下 電話：3555 1700

【3】Hotel Icon —— 9折歎維記牛奶鹹甜美食

The Market聯乘維記牛奶，推出一系列鹹甜美食，包括大良松子蟹肉炒鮮奶、奶香鱈魚、俄國燴雞柳等熟食，另外亦有多款牛奶甜品，例如港式燉奶、薑汁撞奶、忌廉泡芙、多款乳酪布甸及雪糕，現時預訂還可享有全單9折優惠！

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The Market 地址：尖沙咀科學館道17號唯港薈2樓 電話：3400 1388

【4】尖沙咀凱悅酒店 —— 88折歎即叫即煮美食

Hyatt Regency現時的自助餐形式為即叫即煮，客人到各個食物區域點單後，廚師會立即烹煮，保證食物新鮮，又不用大量攤放在外，杜絕細菌。於自助午餐時段，可以低至88折任食凍海鮮、刺身、即製天婦羅、即煎鐵板燒等美食。

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+ 3 + 2

尖沙咀凱悅酒店 地址：尖沙咀河內道18號 電話：2311 1234

【5】朗廷酒店 —— 7折任食生蠔

Langham Hotel的自助午餐推出特別點餐形式，每張枱會提供20隻有枱號的小木牌，客人在各個食物區域選擇食物後，將木牌交給廚師，之後就會有酒店職員送到座位上，盡量減少客人之間的接觸。現時可以7折任食生蠔、凍蟹腳、海螺等各款凍海鮮，還有各款刺身、壽司、以吞拿魚、三文魚腩及日本帶子製成的夏威夷海鮮蓋飯、Haagen Dazs雪糕等。

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The Food Gallery 地址：尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店大堂 電話：2132 7898

【6】帝逸酒店 —— 任食蟹腳、乳鴿

帝逸酒店推出「回味香港情懷」自助午餐，除了可以任食生蠔外，還有蟹腳等凍海鮮、各款刺身、燒美國頂級肉眼牛扒、沙田三寶：雞粥、紅燒乳鴿及山水豆腐花、燒原隻乳豬、水耕菜沙律等美食。

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Alva House 地址：沙田源康街1號帝逸酒店1樓 電話：3653 1118

【7】九龍酒店 —— 8折任食蟹腳等凍海鮮

酒店推出自助午餐優惠，可以8折任食生蠔、雪花蟹腳、青口等凍海鮮，還有刺身、咖啡和朱古力為主題的甜品、Mövenpick雪糕等美食。

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倚窗閣 地址：九龍尖沙咀彌敦道19 – 21號 電話：2929 2888

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