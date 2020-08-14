海底撈告河底撈侵權　8間傻傻分不清餐廳　翠華翠河原來有淵源？

內地知名連鎖火鍋店「海底撈」早前指湖南長沙市有間名為「河底撈」的餐廳的商標與其相似，認為侵犯了海底撈的商標因而提告。不過法院指兩間食肆在整體字形上有一定差異，提供的食物種類亦不同，因此駁回控訴。其實坊間還有很多名字相似的餐廳，令人傻傻分不清。《香港01》飲食頻道記者整理了8大令人混亂的餐廳，當中包括大家樂、牛角、大喜屋等。

日前「海底撈」因一食肆「河底撈」的餐廳的商標與其相似，認為侵犯了海底撈的商標因而提告。

相信大家都曾經疑惑過，究竟「大喜屋」與「極尚大喜屋」有甚麼分別？「板前壽司」和「板長壽司」有無關係？「小肥羊」和「小肥牛」又是否姐妹餐廳？按圖即睇8大令人混淆的食店👇👇👇

+ 5 + 4 + 3

想知更多有助放鬆心情嘅香港好去處，例如離島、沙灘、單車、郊遊路線，click 入專頁睇更多推介！👉👉香港好去處｜假日郊遊、離島放空、單車路線、食玩打卡｜不斷更新

😍😍同場加映：日本驚安DONKI即食麵人氣Top10 😍😍

疫情反彈，唔少確診個案群組都與食肆有關，最好就是留在家中。如果偶爾想偷懶，即食麵就是最佳選擇！不妨參考一下日本驚安之殿堂DON DON DONKI網站的即食麵銷量排行榜，到香港分店掃貨。

記者整理了日本驚安之殿堂網站上的即食麵銷量頭10名，全部都可以在香港分店買到，當中日清CUP NOODLES杯麵系列成為大贏家，而人氣高企的UFO炒麵及咚兵衛即食烏冬位列前5名，亦有兩款即食拉麵包上榜。

😋😋😋 按圖即看日本驚安之殿堂人氣即食麵銷量排行 😋😋😋

想知邊款贏過咚兵衛烏冬奪冠？立即觀看全文👉👉👉日本驚安DONKI即食麵人氣Top10 日清芝士咖哩第三、腐皮烏冬第二