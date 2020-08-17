消委會｜3間快餐店薯條致癌物超標　有間超標90%　M記、KFC又點？

消委會測試市面上的薯條、薯格及薯餅，包括麥當勞、KFC、豪大大雞排等連鎖快餐小食店，發現樣本當中含有可致癌物質丙烯酰胺，有些更超出歐盟法規基準水平含量，即刻看看是哪一款！

薯條是不少人的最愛，更是不少人的Comfort Food！不過消費者委員會（下稱「消委會」）近日就抽樣測試十間快餐店薯條、薯格及薯餅產品，並公佈報告，十款薯條、薯格均被驗出含有「丙烯酰胺」，當中有三款都超出標準，最誇張竟超標90%。

炸薯食品是不少人的Comfort Food！（資料圖片）

「丙烯酰胺」是一種有廣泛工業用途的物質，被國際癌症研究機構評為「可能令人類致癌」，每公斤薯條或薯格含量超過500微克就爲之超標。是次消委會抽查了麥當勞、KFC、Jollibee、Five Guys、Shake Shack、豪大大雞排、Green Common、MOS Burger、宜家家居美食站以及意粉屋十間食肆。

消委會同時為檢測了這十個樣本的脂肪和納含量，並為此兩項數值評分，連同「丙烯酰胺」評分，再計算出總評分。下圖就列出這三項數值數據，以及消委會給予的總評分。至於「丙烯酰胺」超標90%的就是下圖最後一間。

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報告結果顯示，十間快餐店炸薯產品當中，Five Guys炸薯條、意粉屋星星薯餅以及宜家家居的脆薯格「丙烯酰胺」含量超標，Five Guys更超標9成，在是次消委會調查中獲最低分。

😨同場加映：消委會調查市面薯片脂肪及致癌物含量 😨

除即食的快餐店薯條，超市買到的預先包裝薯片也有不少都被驗出「丙烯酰胺」及高脂！即刻睇睇邊款最高脂！

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