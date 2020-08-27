一年容易又中秋，不少人都會按照傳統吃月餅應應節！《香港01》飲食頻道集合本港有售的最新月餅資訊，一文看清2020年月餅種類花款！

【1】Tea WG —— 茗茶月餅

Tea WG今年推出天燈頌願茗茶月餅系列，以茶入饌，使用優質茶葉及獨家調配茶，製作四款新款茗茶月餅，當中口味「星宿之秋」用Breakfast Tea茶底味道加上烤瓜子、鹹蛋黃，有濃厚堅果香，而另一款口味「月色之光」就有蓮蓉及黑白朱古力粒，十分新穎。

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【2】美心月餅 —— 滙豐卡6折、卡通包裝吸睛

一如以往，美心今年中秋都推出傳統蓮蓉、五仁、奶黃及冰皮等多個款式的月餅，而今年除了推出新口味流心芝士月餅，亦在包裝上加添新意，除了傳統包裝，亦有卡通人物包裝！聯乘迪士尼公主、Toy Story反斗奇兵、Marvel角色的特別包裝十分吸睛。即日起至9月26日，以滙豐信用卡購買，大部份產品更可享6折優惠。

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+ 18 + 18 + 18

【3】東海堂月餅 —— 日式風格月餅、聯乘角落小夥伴

東海堂使用日本德島縣和三盆糖製作奶黃月餅，餅皮酥香，內層帶椰香，而且外表製成小兔造型，好像日式和果子！另外更和今年大熱的卡通人物角落小夥伴合作推出特別禮盒，十分可愛！

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+ 3 + 3 + 3

【4】鋒味 —— 焙茶、班蘭夠創新

鋒味今年推出鋒味奶黃月餅禮盒，內含「鋒味班蘭味奶黃月餅」及「鋒味焙茶味奶黃月餅」各三件。如果不愛奶黃月餅，另有推出鋒味中秋月餅禮盒，內含「鋒味巴馬火腿蓮蓉月餅」及糅合曲奇和月餅兩者特點的「鋒味月曲奇」。

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【5】Valérie Pastry —— 熱賣新品！伯爵茶月餅、陳皮紅豆蛋黃月餅

餅店Valérie Pastry製作精緻月餅，今年除皇牌產品流心奶黃月餅及流心宇治抹茶月餅，更推出多款全新口味：法式伯爵茶月餅、蛋黃黑芝麻月餅以及陳皮紅豆蛋黃月餅。今年月餅首度於GuruGuru瓹窿瓹罅開售，並會於銅鑼灣設期間限定Pop-up Store。如果想足不出戶，今年Valérie Pastry亦提供「點對點」送貨方式，9月6日前可以有嚐鮮價！

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【6】朗廷酒店 ——月餅茶具禮盒送禮必備

朗廷酒店推出陳皮豆沙月餅、傳統蛋黃白蓮蓉月餅及朗廷經典迷你奶黃月餅，更推出迷你錦繡月餅拼盒，匯聚各款傳統及創新月餅！另外今年都推出月餅茗茶禮盒，除了有迷你奶黃月餅，更有精緻茶具茶葉套裝！以上各款月餅禮盒即日起至9月30日有售。

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【7】半島酒店嘉麟樓 —— 限量心形奶黃月餅

嘉麟樓月餅素來受歡迎，今年首度推出限量2020盒的「心盈迷你奶黃月餅」，將原有奶黃月餅製作心形變奏款式，限量2020盒的心盈迷你奶黃月餅將於8月24日開始接受預訂，定價$630，更會隨盒附上著名專欄作家李純恩先生創作的限量版心意卡。

嘉麟樓今年首度推出限量 2,020 盒的迷你心形奶皇月餅（8件裝 HK$630/ 半島酒店）

【8】Häagen-Dazs ——特設Häagen-Delivery配送服務

由9月7日至9月30日於Häagen-Dazs™網上商店或專門店訂購雪糕月餅，即可有低至七折優惠！此外，今年Häagen-Dazs™更設有Häagen-Delivery專車配送服務，加70元可以將雪糕月餅直接送到客人家中，每次可以運送5盒，足不出戶都可以食到月餅！

雪糕月餅現已於各專門店及網上商店發售，早鳥優惠為即日至9月7日，一般客戶可享低至68折，而Häagen-Dazs™金銀卡會員與 DBS 信用卡持卡人是特選客戶，可享低至64折優惠。9月8日起至9月30日訂購雪糕月餅，一般客戶可享低至74折，特選客戶可尊享低至7折優惠。

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【9】香港瑰麗酒店 —— 送大紅袍茶葉

香港瑰麗酒店推出多款富有香港情懷的手工月餅，包括「傳統雙黃白蓮蓉月餅禮盒」、「瑰麗迷你雜錦月餅禮盒」、「彤福軒迷你奶皇月餅禮盒」及「Butterfly Patisserie迷你朱古力月餅禮盒」。另有兩層式設計的「彤福軒特選茶葉月餅禮盒」，内附武夷大紅袍茶葉禮罐，最適合配搭月餅！

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【10】港島香格里拉酒店 —— 珍品80年陳皮豆沙月餅

酒店中菜廳夏宮推出共9款月餅禮盒，當中最矚目是珍品八十年陳皮豆沙月餅收藏禮盒，用上八十年的陳皮製作豆沙月餅，十分矜貴！除陳皮紅豆，港島香格里拉酒店亦推出多款傳統月餅如松子蓮蓉、蛋黃白蓮蓉等等，即刻睇睇價錢。

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【11】九龍香格里拉酒店 —— 特色肉乾肉鬆月餅

九龍香格里拉酒店推出多款特色月餅，有肉乾肉鬆月餅、斑蘭潮式芋泥月餅等罕見口味，另外亦有販售傳統雙黃白蓮蓉、奶黃月餅等傳統月餅。

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+ 5 + 5 + 5

【12】香港嘉里酒店 —— 三十年陳皮豆沙月餅

Kerry Hotel推出三款月餅，包括奶黃月餅、白蓮蓉月餅及三十年陳皮豆沙月餅。當中豆沙月餅用上30年陳皮，十分矜貴！

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【13】agnès b. CAFÉ ——皇牌朱古力月餅

agnès b. CAFÉ一向以朱古力做熱賣皇牌商品，適逢中秋，agnès b. CAFÉ 就使用朱古力製作月餅，推出柚子黑朱古力月餅和開心果黑朱古力月餅，最適合一眾螞蟻人！另外亦有推出禮盒，附送一個紙燈籠，十分具傳統特色！8月30日前預訂，可以有85折優惠！

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【14】8度海逸酒店 —— 皇牌芒果流心奶黃

8度海逸酒店的芒果拿破侖向來都是皇牌產品，去年中秋更將拿手食材芒果融入月餅，除流心奶黃月餅，更有鮮芒果流心奶黃月餅！同時都有推出海藻糖白蓮蓉蛋黃月餅及京都宇治抹茶奶黃月餅，即日起至9月26日訂購，都可以享有早鳥價，即刻睇睇價錢！

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【15】油麻地城景國際酒店 —— MiHK流心奶黃月餅

城景國際酒店只推出一款月餅：流心奶黃月餅禮盒。月餅全部香港製造，選用高品質牛油及秘製奶黃餡，每盒四個裝。提提大家，9月25日前購買月餅禮券，更可享低至7折優惠，若購買16盒以上更可有半價。

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【16】沙田萬怡酒店 —— MiHK流心奶黃月餅

沙田萬怡酒店推出兩款月餅禮盒，分別是「圓悅禮盒」及「嚐月禮盒」，其實即是傳統蛋黃白蓮蓉及新派奶黃兩款口味。全部月餅於本地新鮮製造，8月31日前預訂，可以有95折優惠，而且購買數量越多，折扣越多！

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【17】香積廚素食工房 —— 健康無蛋奶純素月餅

香積廚素食工房於火炭自設工場，製作純素（即無蛋奶）月餅，以植物油代替傳統豬油、餡料上都做出調整，製作老少咸宜又健康的純素月餅。有白蓮蓉月餅、焦糖五仁月餅、陳皮紅豆月餅、抹茶柑桔月餅、香芒豆蓉月餅及黑芝麻月餅六款口味。

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【18】帝港酒店集團 —— 健康低糖松子白蓮蓉月餅

帝港酒店集團旗下四間酒店包括帝景、帝京、帝都、帝逸，推出月餅以及中秋節禮物籃，送禮必備！除傳統蓮蓉口味、奶黃月餅外，集團亦推出低糖松子白蓮蓉月餅及陳皮豆沙月餅。此外，酒店亦推出中秋節禮物籃 ，除月餅外，亦有多款禮品包括六頭一品鮑魚、多款水果、集團出品朱古力及果仁等。

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【19】Feather & Bone —— 首創豬肉月餅

品牌以鮮肉著名，今年就使用豬肉代替傳統的蓮蓉及蛋黃，製作出鹹月餅。餅皮入面包著澳洲Valenca走地豬肉和Tuscan Lardo di Colonnata豬油，並加入各款香料如肉荳蔻、鼠尾草、百里香和大蒜等。9月1日起可以於網上商店買到。

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【20】Eaton HK —— 竹製蒸籠月餅

香港最出名一盅兩件！位於Eaton HK的米芝蓮一星食府逸東軒今年採用中式蒸籠作包裝，裏面裝著蛋黃白蓮蓉月餅及蛋黃奶黃，十分有新意！

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【21】GODIVA —— 六款朱古力月餅低至85折

GODIVA推出六款朱古力月餅，當中有口味用上生薑、桂花、豆沙等中式餡料，實行中西合璧！即日起至2020年8月31日，憑恒生信用卡即可享85折優惠，而10月1日之前，就可以有9折優惠！

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+ 3 + 3 + 3

【22】多利安創意文化公司 —— Q版咸蛋超人月餅

咸蛋超人月餅採用傳統的雙黃白蓮蓉味道，不過就是少糖版本，就算不嗜甜也可大快朵頤！一盒兩個裝，雖然餡料一樣，但印有兩個不同的款式，分別是Q版咸蛋超人模樣及咸蛋超人字款，而且會附送 Q 版咸蛋超人口罩套！即刻睇睇早鳥優惠到幾時！

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【23】IEatKeto —— 健康生酮月餅

生酮飲食近年十分流行，據説能減重及控制血糖！而IEatKeto的生酮月餅，用上日本杏仁粉、赤藻糖醇等代替傳統月餅材料，製作出兩款卡路里比傳統月餅較低的生酮月餅！

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【24】聖安娜餅店 —— 冰皮内有焦糖脆脆

聖安娜推出「至脆驚喜冰皮月餅」，冰皮包著多款口味的豆蓉，最特別是中間夾著海鹽焦糖脆脆，令口感再多一個層次！另外傳統的雙黃白蓮蓉、金沙流心奶黃月餅都繼續有售！9月内購買仍然可以享有早鳥優惠價低至52折。

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【25】Fortnum & Mason —— 禮盒超吸睛

月餅甜膩，最好就是配上一口茶！以茶葉著名的Fortnum & Mason今年推出中秋禮盒，標志性湖水綠色的禮盒，以金色做點綴，最上層有一盒Royal Blend蜂蜜甜味阿薩姆茶葉，下層四格抽屜則各藏一個蓮蓉月餅。

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【26】望月 —— 有送貨服務

望月推出多款月餅，包括奶黃月餅、松露黑毛豬果仁月餅等，今年更提供月餅送貨服務，只要在望月官網購物滿650元，即可享免費直送服務，足不出戶就可品嚐「望月」的招牌產品。

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