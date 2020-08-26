政府宣布星期五（28日）開始將放寬晚市堂食至晚上9時，因此很多酒店都將於同一日重開自助晚餐。《香港01》飲食頻道記者整理了8間酒店Dinner Buffet優惠，包括JW萬豪、W酒店、朗廷酒店、萬麗海景酒店、帝逸酒店、九龍酒店、香港諾富特世紀酒店及尖沙咀凱悅酒店，任食生蠔及多款海鮮！ （下列優惠及自助餐詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）

【1】JW Marriott —— 7折歎龍蝦、帝王蟹腳、手握壽司

JW Marriott推出7折優惠，有龍蝦、帝王蟹腳等多款凍海鮮，還有即場手握壽司和刺身，亦有多款熟食美食，例如燴花膠、蒸龍躉、蒜蓉蝦、片皮鴨、招牌即煮雲吞麵等，還有水信玄餅、法式焦糖燉蛋、Tiramisu等多款甜品。

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JW咖啡室 自助晚餐時段：6 - 9 pm 地址：金鐘道88道太古廣場香港JW萬豪酒店5樓 電話：2810 8366

【2】W酒店 —— 任食多款冰鎮、燒烤海鮮

W Hotel 可以任食多款海鮮，包括海鮮燒肉燒烤拼盤，有新鮮龍蝦、藍青口、魷魚、龍蝦鉗、燒排骨等。另外亦可以任食冰鎮海鮮、芝士焗蠔、佛跳牆、火炙壽司、海鮮天婦羅、鮑魚配XO醬炒飯、威靈頓三文魚（星期一至四供應）及焦糖燉蛋、即製法式薄餅等一系列甜品。

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KITCHEN 自助晚餐時段：8月28日 5:30 - 8:30 pm / 8月29 - 30日 6:30 - 9 pm / 8月31日後 5:30 - 8:30 pm 地址：尖沙咀柯士甸道西1號港鐵九龍站香港W酒店6樓 電話：37172299

【3】萬麗海景酒店 —— 7折任食生蠔、龍蝦

Renaissance推出7折優惠，可以任食生蠔、蟹腳、龍蝦箝等凍海鮮，亦有龍蝦（每位客人一隻）、烤羊架、烤鴨肝等熱食。另外有New York Cheesecake、斑蘭椰子蛋糕、朱古力慕絲等多款甜品。

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萬麗咖啡室 自助晚餐時段：星期六、日6 - 9 pm 地址：灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓 電話：2802 8888

【4】朗廷酒店 —— 7折歎生蠔、鴨肝

Langham推出7折優惠，任食生蠔、龍蝦、雪埸蟹腳等凍海鮮，亦有蒜蓉粉絲蒸扇貝及蒜蓉蒸大蝦等即叫即蒸海鮮，還有香煎鴨肝、和牛面頰、北京填鴨及香脆乳豬等美食。甜品方面，有檸檬撻、鮮果蛋白蛋糕、法式巴黎泡芙、朱古力心太軟等。

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朗廷酒店 自助晚餐時段：6 - 9 pm 地址：尖沙咀北京道8號 電話： 2375 1133

【5】尖沙咀凱悅酒店 —— 88折歎即叫即煮美食

Hyatt Regency 現時的自助餐形式為即叫即煮，客人到各個食物區域點單後，廚師會立即烹煮，保證食物新鮮，又不用大量攤放在外，杜絕細菌。客人可以88折任食凍海鮮、刺身、即製天婦羅、即煎鐵板燒等美食。每位客人可享用波士頓龍蝦一隻，並可從四款煮法選擇一款。

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尖沙咀凱悅酒店 自助晚餐時段：6 pm - 未定（約8時多） 地址：尖沙咀河內道18號 電話：2311 1234

【6】帝逸酒店 —— 73折歎生蠔、和牛

酒店推出自助晚餐優惠，可以任食即開生蠔、精選海鮮和龍蝦前菜，還有炭燒和牛腿、龍蝦鮑魚粥、和牛清湯腩等美食。甜品方面，有自家製Gelato雪糕和多款D24榴槤甜品，例如榴槤奶凍、泡芙及千層酥。

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Alva House 自助晚餐時段：6 - 9 pm 地址：沙田源康街1號帝逸酒店1樓 電話：3653 1118

【7】九龍酒店 —— 8折任食生蠔、蟹腳

酒店推出8折優惠，可盡情歎生蠔、雪花蟹腳等凍海鮮，還有醉滷鮑魚、刺身等美食。熱食包括焗味噌鮑魚、蒸鮮鮑魚鮮菇魚肚綿花雞、焦糖泡沫伴鵝肝慕士燉蛋及現場限時即製的焗桑拿蝦等。甜品方面，有以咖啡和朱古力為主題的甜品、Mövenpick雪糕等。

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倚窗閣 自助晚餐時段：5:30 - 9 pm 地址：九龍尖沙咀彌敦道19 – 21號 電話：2929 2888

【8】香港諾富特世紀酒店 —— 6折歎生蠔、鴨肝

酒店推出超抵6折優惠，任食生蠔、松葉蟹腳、翡翠螺等凍海鮮，還有和牛鴨肝漢堡、香煎鴨肝、法式海龍皇湯、白酒藍青口、香草牛油焗田螺、法式蘋果批、法式焦糖燉蛋及紅酒燴香梨等多種法式美食。

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+ 3 + 2

Le Cafe 自助晚餐時段：6 - 9 pm 地址：灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店1樓 電話：2598 9869

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