今日（28日）開始食肆晚市堂食延長至晚上9時，各大酒店都重開自助晚餐，紛紛推出抵食優惠。《香港01》飲食頻道記者整理了14間酒店Dinner Buffet優惠，包括都會海逸酒店、九龍香格里拉酒店、港島香格里拉酒店、千禧新世界香港酒店、帝京酒店、香港維港凱悅尚萃酒店、JW萬豪、W酒店、朗廷酒店、萬麗海景酒店、帝逸酒店、九龍酒店、香港諾富特世紀酒店及尖沙咀凱悅酒店，優惠低至半價！ （下列優惠及自助餐詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定。另，除特別列明外，價錢全部未包括加一服務費。）

【1】都會海逸酒店 —— 7折任食生蠔、龍蝦、鴨肝

酒店最新的自助晚餐以西班牙和葡萄牙美食為主題，同時推出周末優惠，可以7折任食生蠔、龍蝦、雪花蟹腳等凍海鮮，還有即煎鴨肝、西班牙海鮮燴飯、葡式茅屋芝士香草撻，更可以狂歎多款榴槤甜品及Häagen-Dazs雪糕。

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Promenade 西餐廳 自助晚餐時段：星期五至日 6 - 9 pm 地址：紅磡都會道7號都會海逸酒店7樓 電話：3160 6880

【2】九龍香格里拉大酒店 —— 7折起歎多款海鮮

酒店推出最新優惠，低至7折可以任食麵包蟹、龍蝦、鱈蟹腳、瀨尿蝦等凍海鮮，還有多款即製美食，包括烤肉、龍蝦喇沙、北京填鴨、惹味印度菜及日式車輪餅等。

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Café Kool 自助晚餐時段：星期一至四6 - 9 pm，星期五至日 5:30 - 9 pm 地址：尖沙咀東麼地道64號 電話：2733 8753

【3】港島香格里拉大酒店 —— 75折起任食蟹腳、燒龍蝦

酒店推出自助晚餐優惠，低至75折可以任食龍蝦、蟹腳等多款凍海鮮，另外亦有鐵板燒龍蝦、燒特級美國牛扒、燉湯等美食及多款甜品。

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cafe TOO 自助晚餐時段：5:30 - 9 pm 地址：金鐘金鐘道88號太古廣場二座港島香格里拉酒店7樓 電話：2820 8571

【4】帝京酒店 —— 7折歎生蠔、芝士焗龍蝦

花月庭推出全新主題自助餐，以優惠價可任食生蠔、龍蝦、蟹腳等凍海鮮，還有芝士焗龍蝦、鮑魚花膠炆鴨掌、法式三文魚松露凍批、蝶豆花荔枝啫喱伴蟹肉等美食。甜品方面，有紅桑子雲尼拿慕絲蛋糕、草莓意大利奶凍卷等。

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花月庭 自助晚餐時段：17:45 - 20:45 地址：旺角太子道西193號帝京酒店2樓 電話：2622 6154

【5】香港維港凱悅尚萃酒店 —— 自助晚餐買一送一

酒店為迎接一周年，推出多項優惠，其中包括自助晚餐買一送一優惠，等同可以半價任歎龍蝦、蟹腳、青口等凍海鮮，另外亦有多款刺身、冷盤和甜品。

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The Farmhouse 咖啡廳 自助晚餐時段：6 - 8pm 地址：北角北角邨里1號香港維港凱悅尚萃酒店西座2樓 電話：3896 9896

【6】千禧新世界香港酒店 —— 自助晚餐買二送一

酒店推出買二送一自助餐優惠，以優惠價任食龍蝦、蟹腳、翡翠螺等凍海鮮，還有鐵板燒和牛及大蝦、香煎法國鴨肝、法式白汁芝士焗龍蝦、鮑魚扣鴨掌等美食及多款甜品。

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Café East 自助晚餐時段：6:30 - 9 pm 地址：尖沙咀麼地道72號千禧新世界香港酒店1樓 電話：2313 4222

【7】JW Marriott —— 7折歎龍蝦、帝王蟹腳、手握壽司

JW Marriott推出7折優惠，有龍蝦、帝王蟹腳等多款凍海鮮，還有即場手握壽司和刺身，亦有多款熟食美食，例如燴花膠、蒸龍躉、蒜蓉蝦、片皮鴨、招牌即煮雲吞麵等，還有水信玄餅、法式焦糖燉蛋、Tiramisu等多款甜品。

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JW咖啡室 自助晚餐時段：6 - 9 pm 地址：金鐘道88道太古廣場香港JW萬豪酒店5樓 電話：2810 8366

【8】W酒店 —— 任食多款冰鎮、燒烤海鮮

W Hotel 可以任食多款海鮮，包括海鮮燒肉燒烤拼盤，有新鮮龍蝦、藍青口、魷魚、龍蝦鉗、燒排骨等。另外亦可以任食冰鎮海鮮、芝士焗蠔、佛跳牆、火炙壽司、海鮮天婦羅、鮑魚配XO醬炒飯、威靈頓三文魚（星期一至四供應）及焦糖燉蛋、即製法式薄餅等一系列甜品。

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KITCHEN 自助晚餐時段：8月28日 5:30 - 8:30 pm / 8月29 - 30日 6:30 - 9 pm / 8月31日後 5:30 - 8:30 pm 地址：尖沙咀柯士甸道西1號港鐵九龍站香港W酒店6樓 電話：37172299

【9】萬麗海景酒店 —— 7折任食生蠔、龍蝦

Renaissance推出7折優惠，可以任食生蠔、蟹腳、龍蝦箝等凍海鮮，亦有龍蝦（每位客人一隻）、烤羊架、烤鴨肝等熱食。另外有New York Cheesecake、斑蘭椰子蛋糕、朱古力慕絲等多款甜品。

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萬麗咖啡室 自助晚餐時段：星期六、日6 - 9 pm 地址：灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓 電話：2802 8888

【10】朗廷酒店 —— 7折歎生蠔、鴨肝

Langham推出7折優惠，任食生蠔、龍蝦、雪埸蟹腳等凍海鮮，亦有蒜蓉粉絲蒸扇貝及蒜蓉蒸大蝦等即叫即蒸海鮮，還有香煎鴨肝、和牛面頰、北京填鴨及香脆乳豬等美食。甜品方面，有檸檬撻、鮮果蛋白蛋糕、法式巴黎泡芙、朱古力心太軟等。

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朗廷酒店 自助晚餐時段：6 - 9 pm 地址：尖沙咀北京道8號 電話： 2375 1133

【11】尖沙咀凱悅酒店 —— 8折歎即叫即煮美食

Hyatt Regency 現時的自助餐形式為即叫即煮，客人到各個食物區域點單後，廚師會立即烹煮，保證食物新鮮，又不用大量攤放在外，杜絕細菌。客人可以8折任食凍海鮮、刺身、即製天婦羅、即煎鐵板燒等美食。每位客人可享用波士頓龍蝦一隻，並可從四款煮法選擇一款。

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尖沙咀凱悅酒店 自助晚餐時段：6 -9 pm 地址：尖沙咀河內道18號 電話：2311 1234

【12】帝逸酒店 —— 73折歎生蠔、和牛

酒店推出自助晚餐優惠，可以任食即開生蠔、精選海鮮和龍蝦前菜，還有炭燒和牛腿、龍蝦鮑魚粥、和牛清湯腩等美食。甜品方面，有自家製Gelato雪糕和多款D24榴槤甜品，例如榴槤奶凍、泡芙及千層酥。

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Alva House 自助晚餐時段：6 - 9 pm 地址：沙田源康街1號帝逸酒店1樓 電話：3653 1118

【13】九龍酒店 —— 8折任食生蠔、蟹腳

酒店推出8折優惠，可盡情歎生蠔、雪花蟹腳等凍海鮮，還有醉滷鮑魚、刺身等美食。熱食包括焗味噌鮑魚、蒸鮮鮑魚鮮菇魚肚綿花雞、焦糖泡沫伴鵝肝慕士燉蛋及現場限時即製的焗桑拿蝦等。甜品方面，有以咖啡和朱古力為主題的甜品、Mövenpick雪糕等。

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倚窗閣 自助晚餐時段：5:30 - 9 pm 地址：九龍尖沙咀彌敦道19 – 21號 電話：2929 2888

【14】香港諾富特世紀酒店 —— 6折歎生蠔、鴨肝

酒店推出超抵6折優惠，任食生蠔、松葉蟹腳、翡翠螺等凍海鮮，還有和牛鴨肝漢堡、香煎鴨肝、法式海龍皇湯、白酒藍青口、香草牛油焗田螺、法式蘋果批、法式焦糖燉蛋及紅酒燴香梨等多種法式美食。

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Le Cafe 自助晚餐時段：6 - 9 pm 地址：灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店1樓 電話：2598 9869

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