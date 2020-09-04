堂食放寬到晚上10時後，仍有不少餐廳如KFC、Pizza Hut等推出折扣。而最近唐記包點推出限量My Melody紅豆包更是人氣爆燈。《香港01》飲食記者整理14大零食新品及14大飲食優惠，讓大家一文睇清今期優惠推介。

（下列優惠及款式以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定。）