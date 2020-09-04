撰文：李琬瑩
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堂食放寬到晚上10時後，仍有不少餐廳如KFC、Pizza Hut等推出折扣。而最近唐記包點推出限量My Melody紅豆包更是人氣爆燈。《香港01》飲食記者整理14大零食新品及14大飲食優惠，讓大家一文睇清今期優惠推介。
（下列優惠及款式以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定。）
😍14大零食新品推介
近期有不少零食推出新口味，如Häagen-Dazs雪糕就有兩款新口味、百福推出沖繩黑糖口味的豆腐花，另外唐記包點與My Melody推出的中式包點更是話題之作，吸引不少人買來打卡，點擊圖片睇清14大必買零食新品 👇👇
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😋14大飲食優惠推介
除了零食新品優惠，不少餐廳仍推出飲食優惠，如Pizza Hut、日牛涮涮鍋專門店、牛八和金田家等都有7折優惠，另外有不少食肆透過Uber Eats落單都有著數，點擊圖片睇清所有優惠詳情 👇👇
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