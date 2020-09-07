食自助餐最正就是任食肥美生蠔，《香港01》飲食頻道記者精選了全港5間自助午餐超抵優惠，全部$300內就可以任食生蠔及海鮮，包括The Langham、Eaton HK、帝逸酒店、九龍酒店及香港諾富特世紀酒店，想食記住趁早book位！ （下列優惠及自助餐詳情以發稿日為準，價錢和食物款式最終安排視乎個別零售商而定。另，除特別列明外，價錢全部未包括加一服務費。）

【1】The Langham —— 7折任食生蠔、蟹腳等凍海鮮

朗廷酒店推出自助午餐優惠，可以7折任食生蠔、凍蟹腳、海螺等各款凍海鮮，還有各款刺身、壽司、以吞拿魚、三文魚腩及日本帶子製成的夏威夷海鮮蓋飯、Häagen-Dazs雪糕等。

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The Food Gallery 地址：尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店大堂 電話：2132 7898

【2】Eaton HK —— 第二位半價

逸東酒店普慶餐廳推出超抵優惠，凡兩位成人惠顧自助午餐，即享第二位半價優惠！以超抵價錢歎生蠔、麵包蟹、小龍蝦、虎蝦、翡翠螺等凍海鮮，亦有照燒澳洲肉眼、多款即切刺身、串燒及天婦羅等多款美食。

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普慶餐廳 地址：佐敦彌敦道380號香港逸東酒店B1樓層 電話：2710 1901

【3】帝逸酒店 —— 任食生蠔、蟹腳、乳鴿

酒店推出「回味香港情懷」自助午餐，除了可以任食生蠔外，還有蟹腳等凍海鮮、各款刺身、燒美國頂級肉眼牛扒、沙田三寶：雞粥、紅燒乳鴿及山水豆腐花、燒原隻乳豬、水耕菜沙律等美食。

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Alva House 地址：沙田源康街1號帝逸酒店1樓 電話：3653 1118

【4】九龍酒店 —— 75折任食生蠔、蟹腳

酒店推出自助午餐優惠，可以75折任食生蠔、雪花蟹腳、青口等凍海鮮，還有刺身、以咖啡和朱古力為主題的甜品、Mövenpick雪糕等美食。

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倚窗閣 地址：九龍尖沙咀彌敦道19 – 21號 電話：2929 2888

【5】香港諾富特世紀酒店 —— 55折起任食生蠔、翡翠螺

Novotel 推出自助午餐超抵優惠，低至55折可以任食生蠔、凍蝦、青口、翡翠螺等凍海鮮、多款刺身壽司、肉眼扒、多款Mövenpick雪糕及甜品等。

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Le Cafe 地址：灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店1樓 電話：2598 9869

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