踏入9月入秋的季節，正是食蟹的時候。《香港01》飲食頻道記者精選了3間以蟹為主題的酒店自助餐優惠，包括Eaton逸東酒店、帝逸酒店及城景國際，優惠低至67折！

【1】Eaton HK —— 任食生蠔及多款蟹類

餐廳推出全新海鮮主題自助餐，有生蠔、波士頓龍蝦等凍海鮮，亦會輪流供應鐘拿蟹、鱈場蟹、花蟹、麵包蟹及三點蟹。另外亦有其他熱食如新加坡咖喱炒蟹、白酒煮蜆、日式龍蝦卷等。

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普慶餐廳 地址：香港九龍彌敦道 380 號 Eaton HK B1 樓層 電話：2710 1901

【2】帝逸酒店 —— 早鳥優惠低至67折

酒店推出的「尋味蟹饌」自助晚餐，供應法國麵包蟹、登格斯蟹、鱈場蟹等各地時令蟹種，更有超過20道的蟹料理，包括花雕酒蟹肉蒸滑蛋、海蟹明火粥、芝士焗釀蟹蓋、蟹膏蟹肉扁意粉、蟹粉小籠包等。當然還可以任食生蠔、刺身、日式爐端燒及天婦羅等美食。

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Alva House 地址：沙田源康街1號帝逸酒店1樓 電話：3653 1118

【3】城景國際 —— 免加一任食生蠔、法國膏蟹

酒店推出全新自助餐主題，以蟹為主角，任食法國膏蟹及加拿大鱈場蟹腳冷盤、還有梳乎厘焗釀蟹蓋、堂煮築地蟹皇水蟹粥、黃咖喱煮皇后蟹、橋底炒蟹等。當然還有美國及紐西蘭兩款生蠔、青口、凍蝦等凍海鮮。

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City Café 地址：九龍窩打老道23號城景國際1樓 電話：2783 3287

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