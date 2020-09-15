經常見到有人夾公仔成功，有沒有心思思想自己都夾埋一份？大型主題樂園NAMCO最新分店於九龍灣開幕，一於趁著這個機會，順道去全港最大MUJI無印良品分店，來個九龍灣食玩買一日遊。本文整理九龍灣4大食玩買推介，最適合一家大小輕鬆過一日。

🌞早上：行全港最大MUJI做半日文青

全港最大的MUJI在6月正式開幕後，大家去過了嗎？可能真的是最大分店的關係，即使人多時行都不會覺得逼狹，而且九龍灣店的貨品可以稱得上全港最齊全，特別是日本直送的MUJI冷凍食品，點擊圖片睇睇人氣冷凍食品的甜品類推介 👇👇

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MUJI冷凍食品當中還有不少主食類，立即點擊睇全文兼睇人氣冷凍食品排名 👉👉MUJI無印冷凍食品Top5 韓式紫菜包飯最人氣 $22法式多士CP值高

去得MUJI，大家亦會入手大量零食，日本MUJI公佈的「2019人氣商品食品與飲品類」中，8款上榜零食全部可以在九龍灣店買到，點擊圖片睇睇人氣零食排行 👇👇

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無印良品德福廣場店 地址：九龍灣德福廣場2期4樓401-402舖 營業時間：星期一至五 11:00-22:00；星期六、日及公眾假期 10:00-22:00 電話：39738380

🍱中午：2大餐廳推介

去玩之前當然要食餐好醫肚，但如果你已經買到一袋二袋，不妨選擇留在MUJI入面的Café&Meal MUJI用餐，至於不介意行多兩步，返回德福廣場1期食新開的台式火鍋店「犇殿」。

【推介1】Café&Meal MUJI：必試人氣梳乎厘奄列

MUJI九龍灣店入面就有一間Café&Meal MUJI，座位寬闊，十分舒適。店內有多種點餐方法，除了一般直接向店員落單、外賣點餐機，亦可透過掃QR CODE直接網上落單，過程方便。至於有什麼是必食的，立即點擊圖片睇睇 👇👇

【推介2】犇殿古早味台灣火鍋：8折食高質和牛

8月底才新開的「犇殿」，提供8種湯底，包括麻辣鍋、酸菜白肉鍋、沙茶鍋、桃膠土雞美人鍋等，更有4種牛肉套餐選擇，最靚是澳洲M7和牛！火鍋為任食形式，有多種配料，例如海鮮、鴨血、蜂巢豆腐、澎湖墨魚滑、手工蛋餃等，當中不少都是台灣直送。點擊圖片即睇各套餐收費 👇👇

犇殿 古早味台灣火鍋 地址：九龍灣德福廣場1期F1號舖 電話：2311 2929 營業時間：星期一至日12:00 - 16:00，17:00 - 22:00

🤩下午：NAMCO新分店夾限定公仔兼放電

NAMCO第9間分店今個9月正式登陸九龍灣，有多部夾公仔機及運動主題遊戲機讓一家大小大玩特玩。以為自己是夾公仔初哥就會失敗？夾公仔高手又怕零難度？這次NAMCO就安排不同難度的新遊戲給大家挑戰，更有很多全新或限定的公仔，點擊圖片睇全新NAMCO另一吸引位 👇👇

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疫情之下，不少人都親自下廚帶飯，但大家又知不知道其實行轉MUJI就可買齊帶飯所需的小物，甚至吃完飯的清潔用品，點擊圖片睇睇裝餸好物推介 👇👇

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