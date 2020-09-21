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香港區區都有隱世小店，哪一間是你的最愛？由即日至10月4號期間，到「開講OpenTalk」發帖分享心水小店，並標籤#18區小店，即有機會賺取高達6000「01積分」，寫得多，賺得多！活動中賺分最多，或帖文獲得最多reaction 的會員，更可贏取四星級酒店staycation 一晚！→→→活動詳情

其實不少用戶也在開講分享了自己喜歡的 #18區小店，今日精選了5 位用戶的心水推介，包括深水埗文青cafe、荃灣南豐紗廠日系cafe、銅鑼灣隱世茶餐廳等等。立即與大家分享，除了餐廳，分享其他本地小店都可以！進入→#18區小店← 立即分享

Flow coffee bar

一、@wingwing 推介小店：Flow coffee bar

「呢度最出名係手沖咖啡，每日都會提供十幾種咖啡豆，無論鍾意咩花香、果味、酸度全部都可以自己揀✨，選擇困難症嘅人就問吓店員叫佢推介啦🥰 試咗抹茶戚風蛋糕配抹茶醬，唔太甜，有少少回甘，蛋糕鬆軟，係好味蛋糕呢~」

地址：深水埗大南街195號

神

二、@Fiona lokyu 推介小店：神

「熱辣辣嘅石板燒到塊牛肉滋滋聲，將啲油脂逼晒出嚟。石板超級熱，牛扒其實好快熟，如果鐘意食生一啲，就要控制好時間。我和友人分別嗌咗一份安格斯牛180g（$148）和西冷牛扒180g。個人比較喜歡安格斯牛，因為超厚身啖啖肉，肉味重又嫩口，而西冷好易熟，搞到好韌好難咬，不過啲肥膏好均勻，較香口。」

地址：元朗教育路103號鴻運樓2號地舖

Book b kitchen meal meal

三、@AP 推介小店：Book b kitchen meal meal

「食物擺盤精緻，好有日式家常料理feel。味道方面都好有驚喜，我叫呢set 日式腐乳炸雞定食（$118），炸雞有啲咸香味，香脆唔油膩，麵豉湯、蛋卷就基本啦，如果麵豉湯濃味多少少就好了！另外叫lunch set 可用半價點飲品，呢杯mulled pear & ginger （$58，未半價）好好好好飲，甜甜哋中和薑嘅辣味，但又有薑嘅香味，下次會再飲！」

地址：荃灣白田壩街45號南豐紗廠六廠1樓111號舖

蘇記茶餐室

四、@daydayeateat 推介小店：蘇記茶餐室

成日喺銅鑼灣出沒嘅我，最鍾意去嘅茶餐廳就係蘇記。太陽蛋煎得好出色，牛油方包烘得香脆，奶茶香滑好飲！唔係講笑，呢幾樣絕對係評價一間茶記嘅重要指標。我敢講半個銅鑼灣嘅茶餐廳都唔可以次次煎到咁靚嘅太陽蛋，蘇記係呢方面嘅水準真係好穩定！」

地址：銅鑼灣謝斐道370-389號特麗樓9號舖

The 5B Private Corner

五、@qukelss 推介小店：The 5B Private Corner

「餐廳空間寬敞，裝修走簡約風，而如果好彩仲可以坐喺見到海既窗邊張枱，一邊食野一邊睇景chill。我今次點咗個『香煎慢煮西班牙黑毛豬配自家製果醬』，一聽名都知把炮😂有得選配薯角或者意粉，但點都好，如果叫呢個一定要試下佢建議嘅8成熟，真係好驚喜，無諗到豬都可以富肉汁得嚟咁軟滑！而配合佢自家製既果醬同迷之醬料，酸酸甜甜咁，真係好正，強烈推介！！！」

地址：荃灣柴灣角街38-40號銓通工業大廈5樓B室

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