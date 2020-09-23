旺角THE FOREST近期十分熱鬧，除了有驚安之殿堂DON DON DONKI（下稱DONKI）期間限定店開幕、新世界韓國食品的專門店進駐，Green Common亦有中秋會員感謝祭，讓大家可以優惠價錢一次過搜羅中秋應節美食。

優惠1：DON DON DONKI旺角期間限定店

DONKI一直有傳將會在中環、小西灣藍灣半島及將軍澳開幕，但在更多分店開幕前竟先進駐旺角THE FOREST開為期兩星期的期間限定店，有少量日本時令水果及禮盒以抵食價錢發售，適合中秋節送禮或自用。

DONKI旺角期間限定店有數款日本時令水果供應。

《香港01》飲食記者到現場直擊，早在限定店開幕前就有40多人在門口等候。限定店就在THE FOREST入口電梯一上的中庭位置，範圍不大。想知有什麼方法可以最抵價錢買到水果？點擊圖片睇幾款時令水果及取得折扣方法 👇👇

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DON DON DONKI旺角期間限定店 @THE FOREST 地址：香港九龍旺角奶路臣街17號1/F中庭 營業日期：2020年9月23日至10月6日 營業時間：早上10時30分至晚上9時 付款方式：只限電子付款方式（不設現金交易）

旺角限定店今日開幕，但如果未有機會去，不妨先看看日本餐廳資深廚師的DONKI必買清單，全部可以在荃灣海之戀分店買到 👇👇

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優惠2：一站式韓國食品專門店開店優惠

「一站式韓國食品專門店」的42款韓式小菜都十分值得買來加餸。

提起韓國美食，大家第一時間可能只想起尖沙咀的韓國街，不過「新世界韓國食品」最新的「一站式韓國食品專門店」就在9月進駐THE FOREST，有齊韓式小菜、凍肉、熟食便當等200多款美食，而且至9月30日都有優惠，點擊圖片睇抵食優惠及記者推介 👇👇

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優惠3：Green Common感謝祭半價起

即日起至10月5日，Green Common推出一系列會員限定優惠，包括多款人氣產品及美食低至半價，記者整理當中幾款適合中秋的應節食品，點擊圖片睇優惠價錢 👇👇

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大家行DONKI的時候，有沒有留意過入面多個畫風可愛的盞鬼標籤？如果細看內容，更會發現當中暗藏金句，改編歌詞或緊貼潮流，總有一句你懂的，點擊圖片睇睇 👇👇

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