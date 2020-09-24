最近網上討論區有網民邀請其他人一起分享曾經紅極一時的小食，短短時間便引起熱烈迴響。有人表示第一時間想起學生時代必定食過的撈冷麵，《香港01》飲食頻道記者精選了10款曾經流行的小食，包括童年回憶的超人魷魚絲和奇趣杯等。

奇趣杯當年推出過很多公仔，包括Keroro、數碼暴龍、孖寶兄弟、高達、寵物小精靈等，令小朋友為之瘋狂。（ig @ small_girl_food, jupitercenter）

曾幾何時，撈冷麵因為價格便宜，味道惹味，非常受學生歡迎，幾乎人手一包！可惜現時已經買少見少，更被網民稱為「時代嘅眼淚」！大家是否記得幾年前，芝士撻曾經風靡全香港。最誇張竟然要排3個小時，但隨著熱潮減退，現在完全無人提及，僅存的店舖更非常冷清。

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😋同場加映：6大越做越頹連鎖店食物😋

相信不少80、90後在中學時期都食過波仔的叮叮飯盒，明明是平民恩物，但近年在本港的分店只有很少，有網民在網上開帖問為何「波仔」會極速消失，引起大量網民回憶有著波仔當一餐的童年。網民努力解構波仔越來越頹的原因，點擊圖片睇原因及另外5大越做越頹的連鎖店食物 👇👇

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