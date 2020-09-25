鄧麗欣（Stephy）自家台式茶飲店「1011 SIP TEA」聯乘Snoopy推出限定茶飲，仲有一系列Snoopy精品可以換購！旅遊KOL袁學謙自家茶飲店「Teaculation +-x茶」亦聯乘Sanrio characters推出6款特飲！《香港01》飲食記者精選5間台式飲品店，其中全素茶飲店NUTTEA更逆市開店！

Stephy自家茶飲店同Snoopy大玩crossover！（資料圖片）

【1】Stephy茶飲店聯乘Snoopy@1011 SIP TEA

鄧麗欣（Stephy）在台灣開設自家品牌茶飲店「1011 SIP TEA」，終於在香港開分店！今次「1011 SIP TEA」大玩快閃概念，在銅鑼灣開快閃店，為期一個月，店鋪主打無添加台式飲品，今次更聯乘Snoopy推出期間限定特飲！想知有咩Snoopy打卡、人氣飲品？按下圖即睇😍😍

1011 SIP TEA 地址：銅鑼灣記利佐治街11-19號名店坊地下17號舖 電話：從缺 快閃日期：9/9 – 10/7

【2】超可愛Sanrio人物造型特飲@Teaculation +-x茶

旅遊KOL袁學謙的自家茶飲店Teaculation +-x茶宣布聯乘Sanrio推出茶飲，兩間分店化身成Sanrio首席男團Hapidanbui限定主題店，仲有多個打卡位，以及多款可愛造型的飲品，例如Kerokerokeroppi抹茶紅豆Latte！想知有咩得意飲品、卡通禮品？按下圖即睇😍😍

+ 4 + 4 + 4

Teaculation +-x茶 地址：中環永吉街 20 號地下 電話：69370577

Teaculation +-x茶 地址：旺角廣華街 1 號仁安大廈地下 24A 舖 電話：5588 0295

【3】主打全素堅果奶蓋@NUTTEA全素茶飲店

人氣台式全素堅果奶茶NUTTEA，上月在九龍灣開第5間分店，逆市開分店就知人氣有幾旺！招牌奶蓋用堅果打成，不含牛奶、奶精成分，純素食者、乳糖不耐症人士最啱飲！堅果奶蓋creamy又厚身、堅果香非常凸出，飲完好飽肚！按下圖即睇邊幾款飲品受歡迎🤩🤩

NUTTEA全素茶飲店 地址：新蒲崗、鰂魚涌、 旺角旺角中心、 觀塘、九龍灣均有分店

【4】黑糖珍珠系列最有人氣@花斑茶社

台中襲港的花斑茶社在香港有5間分店，標榜茶葉由台中茶園直送，其中原茶系列、招牌手炒黑糖珍珠最受歡迎，最近更推出三色芋圓！原茶系列有港人熱愛的四季春、烏龍、阿薩姆紅茶等，味道最清新。按下圖即睇人氣茶飲推介😋😋

花斑茶社 地址：尖沙咀、北角、新蒲崗、堅尼地城、荃灣均有分店

【5】主打環保健康茶飲@走杯 CUPFY

旅遊達人謝利（Jerry C）有份開設的台式茶飲店「走杯」，主打健康低糖茶飲，使用天然蔗糖、無添加糖，茶葉方面就選用台灣鹿谷培植出產的茶葉，仲提供數款全素飲品，純素者都可以飲！自備環保杯仲可以慳錢！按下圖即睇😎😎

走杯 CUPFY 地址：旺角彌敦道585號富時中心地下3號舖 電話：2489 9888

想知更多有助放鬆心情嘅香港好去處，例如離島、沙灘、單車、郊遊路線，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉香港好去處｜假日郊遊、離島放空、單車路線、食玩打卡｜不斷更新

😎😎 同場加映：熱數9間愈做愈頹商店 優之良品仲未執？尖沙咀CD店清貨貼足7年 😎😎

優之良品、零食物語都是8、90後童年回憶！最近有網民討論「唔知點解生存到的店」，有些看似人流不多的店鋪竟然仲屹立不倒，例如新年買賀年食品的優之良品、學生哥放學後hea一hea的食店！其中一間拉麵店曾經好旺場！按下圖即睇👇👇

想知仲有邊間有份，立即點擊內文👉👉熱數9間愈做愈頹商店 優之良品仲未執？尖沙咀CD店清貨貼足7年