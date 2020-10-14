自助餐是港人至愛，不過自助晚餐通常都起碼要400多元，如果預算不多，自助午餐都是一個好選擇。《香港01》飲食頻道記者精選了10間酒店lunch buffet優惠，包括朗廷酒店、帝逸酒店、逸東酒店、帝京酒店、萬麗海景酒店、尖沙咀凱悅酒店、九龍酒店、香港諾富特世紀酒店、港島太平洋酒店、皇家太平洋酒店，當中有6間更可以任食生蠔，最平$174就食到！ （下列優惠及自助餐詳情以發稿日為準，價錢和食物款式最終安排視乎個別零售商而定。除特別列明外，價錢並未包括加一服務費。）

【1】朗廷酒店 —— —— 7折任食生蠔、蟹腳等凍海鮮

朗廷酒店推出自助午餐優惠，可以7折任食生蠔、凍蟹腳、海螺等各款凍海鮮，還有各款刺身、壽司、以吞拿魚、三文魚腩及日本帶子製成的夏威夷海鮮蓋飯、Häagen-Dazs雪糕等。

😍😍😍想知如何獲得7折優惠、每位價錢，立即按圖睇睇😍😍😍

The Food Gallery 地址：尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店大堂 電話：2132 7898

【2】帝逸酒店 —— 任食生蠔、蟹腳、乳鴿

酒店推出「回味香港情懷」自助午餐，除了可以任食生蠔外，還有蟹腳等凍海鮮、各款刺身、燒美國頂級肉眼牛扒、沙田三寶：雞粥、紅燒乳鴿及山水豆腐花、燒原隻乳豬、水耕菜沙律等美食。

😍😍😍想知如何可以獲得優惠、每位價錢，立即按圖睇睇😍😍😍

Alva House 地址：沙田源康街1號帝逸酒店1樓 電話：3653 1118

【3】尖沙咀凱悅酒店 —— 低至8折歎即叫即煮美食

Hyatt Regency現時的自助餐形式為即叫即煮，客人到各個食物區域點單後，廚師會立即烹煮，保證食物新鮮，又不用大量攤放在外，杜絕細菌。於自助午餐時段，可以低至8折任食凍海鮮、刺身、即製天婦羅、即煎鐵板燒等美食。

😍😍😍想知如何獲得8折優惠、每位價錢，立即按圖睇睇😍😍😍

尖沙咀凱悅酒店 地址：尖沙咀河內道18號 電話：2311 1234

【4】逸東酒店 —— 任食生蠔、麵包蟹

普慶餐廳推出的自助午餐可以任食生蠔、麵包蟹、小龍蝦、虎蝦、翡翠螺等凍海鮮，亦有照燒澳洲肉眼、多款即切刺身、串燒及天婦羅等多款美食。

😍😍😍想知每位價錢，立即按圖睇睇😍😍😍

普慶餐廳 地址：佐敦彌敦道380號香港逸東酒店B1樓層 電話：2710 1901

【5】九龍酒店 —— 75折任食生蠔、蟹腳

酒店推出自助午餐優惠，可以75折任食生蠔、雪花蟹腳、青口等凍海鮮，還有刺身、以咖啡和朱古力為主題的甜品、Mövenpick雪糕等美食。

😍😍😍另外亦有四人同行優惠，立即按圖睇睇人均價錢😍😍😍

倚窗閣 地址：九龍尖沙咀彌敦道19 – 21號 電話：2929 2888

【6】香港諾富特世紀酒店 —— 55折起任食生蠔、翡翠螺

Novotel 推出自助午餐超抵優惠，低至55折可以任食生蠔、凍蝦、青口、翡翠螺等凍海鮮、多款刺身壽司、肉眼扒、多款Mövenpick雪糕及甜品等。

😍😍😍想知如何獲得優惠、折後幾錢，立即按圖睇睇😍😍😍

Le Cafe 地址：灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店1樓 電話：2598 9869

【7】帝京酒店 —— 7折任食生蠔、海南雞飯

花月庭推出lunch buffet優惠，7折任食生蠔、青口等凍海鮮，亦有多款刺身和壽司，另外亦有一系列熱葷及海南雞飯，當然少不了多款甜品和Mövenpick雪糕。

😍😍😍想知如何獲得優惠、折後幾錢，立即按圖睇睇😍😍😍

花月庭 地址：旺角太子道西193號帝京酒店2樓 電話：2622 6154

【8】萬麗海景酒店 —— 7折任食生蠔

萬麗咖啡室推出7折自助午餐優惠，任食青口等凍海鮮及各式刺身，還有西冷牛扒等熱食，另外亦有朱古力慕絲、紐約芝士餅、斑蘭椰子蛋糕等甜品。

😍😍😍想知如何獲得優惠、折後幾錢，立即按圖睇睇😍😍😍

萬麗咖啡室 地址：灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓 電話：2802 8888

【9】港島太平洋酒店 —— 高達65折優惠

酒店推出自助午餐優惠，高達65折任食冰鎮海鮮、新鮮刺身、燒美國西泠、烤焗蜜糖火腿等、以及十多款精緻甜品，包括Häagen-Dazs雪糕、法式焦糖燉蛋、日式芝士蛋糕、即叫即製雞蛋仔等。

😍😍😍想知如何獲得優惠、折後幾錢，立即按圖睇睇😍😍😍

中西∙環 地址：西環西營盤干諾道西152號港島太平洋酒店1樓 電話：2131 5908

【10】皇家太平洋酒店 —— 高達6折優惠

酒店推出lunch buffet優惠，高達6折任食鱈場蟹腳、凍蝦、藍青口、翡翠螺、大蜆等凍海鮮，還有鯛魚、三文魚等刺身，另外亦有鮑魚壽司、西班牙海鮮燴飯、各款甜品及Mövenpick雪糕等美食。

😍😍😍想知如何獲得優惠、折後幾錢，立即按圖睇睇😍😍😍

柏景餐廳 地址：尖沙咀廣東道33號皇家太平洋酒店園景翼2樓 電話：2738 2322

💡同場加映：選擇生蠔小貼士💡

任食生蠔時，該選哪隻去吃最好最新鮮？懂得以下10個知識，才算真正生蠔達人！👇👇👇按圖看部分貼士👇👇👇