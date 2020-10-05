工作辛苦又無處可以放鬆，如果來一個悠閑的下午茶，簡直有Healing作用！望住靚景歎個下午茶，打個靚卡，平常的煩惱頓時一掃而空！《香港01》飲食頻道記者爲大家精選全港酒店下午茶10月最新推廣，包括The St. Regis、朗廷、Rosewood、JW Marriott、Cordis、Hotel Icon、W酒店、喜來登、香格里拉等共21間酒店。大家記住Bookmark，一有最新推廣主題，記者就會更新！ （下列優惠價錢詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）

【1】The St. Regis——餐車自選鹹甜點

位於The St. Regis的The Drawing Room一直都是大家享受下午茶必去之地！最特別是下午茶的餐點並非使用傳統三層架盛載，而是用手推車推到客人面前，讓客人自選想吃的款式！客人先從餐車挑選四款鹹點，有黑松露芝士蘋果三文治、煙三文魚芝士貝果等，吃完鹹點之後可以享用鬆餅，然後在餐車自選四款甜點。

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+ 2 + 2 + 2

【2】朗廷酒店——粉紅主題少女心爆棚

響應10月、11月的乳癌關注活動，The Langham推出「粉紅之約」下午茶，粉紅色的甜點十分IG-able，日式士多啤梨蛋卷、荔枝慕絲、粉紅Cupcake都很吸睛，而且每售出一份下午茶，將向香港乳癌基金會捐出港幣10元。

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【3】Rosewood瑰麗酒店——五道菜精緻下午茶

瑰麗酒店的下午茶同樣是不少人的首選，將下午茶分成五道菜上，由第一道菜三文治開始，到中段的鬆餅及兩道甜品，而最後一道菜更是朱古力餐車，全車都是朱古力甜品，朱古力控必去！Rosewood原本是使用餐車奉上餐點，不過近日因疫情而取消這個安排。

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【4】JW Marriott——經濟價錢矜貴食材

香港JW萬豪酒店大堂酒廊的下午茶，用上不少矜貴食材，包括鮑魚、虎蝦、松露等，以三層銀器下午茶架奉上。下午茶已包TeaWG茗茶及Graffeo咖啡，如果想喝酒，可以加100元加配香檳。

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【5】The Murray——清新打卡下午茶

The Murray美利酒店一向是打卡熱點，建築裝潢都是各位女性打卡必到之處，當然少不得下午茶！這裏的下午茶安排在酒店花園樓層Garden Lounge進食，最近推廣Botanical夏目繁花主題，鹹甜點都以清新為重點，很適合夏天！

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【6】Cordis——海洋寶盒下午茶

康得思酒店就使用海鮮製作下午茶，一系列特色鹹點如三文魚他他、炸西班牙海鮮飯丸子等都用上可持續發展的海鮮。而且配上特製的黃金菠蘿特飲，十分清新冰爽。、

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【7】Hotel Icon——Häagen-Dazs主題

Hotel Icon維港薈推出Häagen-Dazs x Champagne Louis Roederer的主題下午茶，用Häagen-Dazs雪糕製作甜點，並用Champagne Louis Roederer的酒加入成爲特製鹹點，更會無限量供應Häagen-Dazs雪糕！另外餐飲會送每人一杯白桃士多啤梨香檳。

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【8】數碼港艾美酒店——朱古力控必去

數碼港艾美酒店與法國朱古力品牌Valrhona法芙娜合作推出朱古力下午茶，糅合朱古力及水果，製作多款茶點，連Scone都是法芙娜黑朱古力提子乾英式鬆餅！下午茶可選illy咖啡或茶，或加100元升級享用兩杯法芙娜朱古力特調雞尾酒或其他餐酒。

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【9】喜來登酒店——送雪花秀人參煥顏護膚品

喜來登酒店10月份下午茶就與雪花秀合作推出「蔘」動幻想曲香檳下午茶，以人蔘及其他韓式材料製作多款鹹甜點，當中人蔘蛋白梳乎厘更是滋養之選！每客下午茶都會附送雪花秀人參煥顏體驗裝一份，現時酒店下午茶更有8折優惠！

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+ 7 + 7 + 7

【10】嘉里酒店——法式風情

Kerry Hotel的大堂茶座推出法式果漾下午茶，在各款鹹甜點都加入不同的水果如柑橘、雜莓等，很有夏日的感覺！如果在享用下午茶時將打卡靚相Po上Instagram並加入嘉里酒店的Hashtag，更可以獲贈特飲一杯！

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【11】九龍香格里拉酒店——送Darphin護膚品

九龍香格里拉大酒店10月至11月與法國護膚品牌Darphin合作推出最新下午茶，以牡丹、山楂和洋甘菊等元素入饌，並以招牌鳥籠四層架盛載。菜式有鴨肝、雲呢拿忌廉撻配洋甘菊凍、山楂牛奶朱古力等。每惠顧一份可獲贈限量Darphin皇牌護膚體驗套裝。

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【12】帝京酒店——PAUL & JOE貓咪主題下午茶

粉紅控必睇！帝京酒店與品牌PAUL & JOE聯乘推出主題下午茶，這個下午茶的鹹點比較少，而且是魚生刺身、帆立貝等菜式，另有馬卡龍、慕斯蛋糕等甜點。供應日期至11月30日，凡惠顧兩位用套餐，可獲贈PAUL & JOE凝潤柔肌旅行套裝一份。

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【13】8度海逸酒店$98Häagen-Dazs™下午茶

8度海逸酒店推出聯乘Häagen-Dazs™的下午茶，主打哈密瓜口味雪糕，另外更使用多款水果，如8度海逸酒店皇牌芒果系列甜點，更有熱情果沙冰特飲，及Häagen-Dazs™送出的隨身化妝鏡一塊。價錢十分親民，原價為每位168元，於酒店eShop訂購會有優惠，只需每位98元就可以享用！

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【14】四季酒店——高質外賣下午茶

四季酒店早期推出外賣下午茶大受歡迎，最近就更新Menu，推出最新的外賣下午茶！另外亦有推出素食下午茶。

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【15】Ritz Carlton——秋日下午茶

Ritz-Carlton推出秋日主題下午茶，用南瓜、栗子爲主題，製作多種鹹甜點，十分適合9月10月前往享用！而且大堂酒廊位於102樓，景色超靚！

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【16】Conrad——大熱外賣下午茶送小熊

港麗酒店為慶祝30周年，推出各類優惠，當中話題之最可謂Lobby Lounge外賣下午茶75折，共有12款鹹甜點，放置於四層外賣架，就算外賣下午茶帶回家都十分打卡able，更加贈送周年限量港麗小熊玩偶！

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【17】W酒店——排毒養顔下午茶

Hotel W的WOOBAR推出的「五行五色排毒養顏二人下午茶」色彩繽紛，因爲用上不同顏色的水果，可以提供不同種類的維生素及營養，除了好睇亦健康！推廣期由即日起至10月31日。

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【18】半島酒店——恆久經典英式下午茶

歷史悠久的半島酒店，一直是不少人吃下午茶首選。在大堂茶座歎傳統英式鬆餅、半島靚茶之外，更有大堂現場弦樂演奏，即刻有英國貴婦感覺！不過留意返，半島酒店的下午茶不能Book位預訂，只可以於供應時間内Walk-in，先到先得。

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【19】港威酒店——免費寄送明信片

港威酒店Three on Canton與英國茗茶品牌Twinings合作推出「品茗寄意下午茶」，有10款以茶葉入饌的茶味美點！客人可選配咖啡、Twinings茶、雞尾酒或無酒精雞尾酒享用。此外，惠顧下午茶可以獲贈明信片，大家可以在港威酒店的英式郵筒免費寄出明信片。

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【20】Marco Polo——意大利風情下午茶

Afternoon Tea Set共有12款茶點，包括5款鹹點及7款甜點，當中有不少都有意大利元素，例如印上意大利國旗顏色的鴨肝杏仁馬卡龍、意大利名物巴馬火腿薄餅等。除咖啡、茶及馬哥孛羅伯爵葡萄冰茶外，還可選配傳統意大利開胃雞尾酒Aperol Spritz、特色咖啡雞尾酒、熱朱古力牛奶或紅莓賓治。

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【21】海景嘉福酒店——使用Tea WG茶

海景嘉福酒店的下午茶甜點以茶入饌，分別以Tea WG 優質綠茶、黑茶及紅茶製成！最特別是用茶代替咖啡製作Tiramisu！而馬卡龍則加入伯爵茶，比平時的馬卡龍更為清香！

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💡同場加映：酒店床尾巾的用途💡

酒店房中有多個細節位令客人住得更舒適，大家有對各種用品的用途有幾多認識？不少人無法理解床尾巾的用途，亦不明白床上擺放多個枕頭的原因，其實酒店還有很多小細節以便利客人，到底你知道幾多？之前在用各種用品時又有沒有做錯？

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