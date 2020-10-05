深水埗大南街愈開愈多文青風cafe，吸引大批人去朝聖，每到周末就人潮湧現，雖然生意興隆是好事，但不少人打卡時都對其他客人造成困擾或做出無禮行為，因此不少咖啡店老闆都在網上怒轟，更有店舖訂立規矩，限制這種過分的「相機食先」行為。

不少網民投訴，有很多人為了打卡影靚相，會在門口、通道走來走去，阻擋其他客人去路。（ig @ abbbbb_57）

深水埗一間咖啡店擺放了一張告示牌，說明在店內拍攝前要先問准店員。有媒體進行實測，落單後拿出手機拍照時，店員立刻詢問是否有預約拍攝，並表示拍攝前先告知店員就沒有問題。西貢更有一間cafe規定客人進入店內時需要關掉手機，希望客人可以專注在咖啡本身。

各式各樣的規矩，其實都是源於KOL和Foodie的離譜打卡行為。早前上環有一間咖啡兼洗衣店負責人在官方Facebook怒批，有客人將身體塞進洗衣機內，罔顧衛生及其他使用者的感受。另外有不少香港和台灣網民都在網上論壇分享自己的親身經歷，立即按圖睇睇你經歷過幾多樣🙄👇👇

+ 3 + 3 + 3

😋同場加映：10款紅極一時小食😋

曾幾何時，撈冷麵因為價格便宜，味道惹味，非常受學生歡迎，幾乎人手一包！可惜現時已經買少見少，更被網民稱為「時代嘅眼淚」！大家是否記得幾年前，芝士撻曾經風靡全香港。最誇張竟然要排3個小時，但隨著熱潮減退，現在完全無人提及，僅存的店舖更非常冷清。

😍😍😍其中一款外形似Condom？🤣立即按圖睇10款曾經紅極一時的小食😍😍😍