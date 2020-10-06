踏入秋季天氣不穩定，明日（6日）冷鋒襲港，隨後受東北季候風影響，天氣開始轉涼。氣溫驟降，又到食煲仔飯的季節。《香港01》飲食記者精選Top 6特色煲仔飯，最平$68起，包括玩創意榮記茶餐室及紹華小廚、特色辣味的味仟食店、自煉豬油的江湖小棧等。

【1】新推出沙爹牛肉煲仔麵@榮記茶餐室

早排推出大熱沙爹煲仔麵就是榮記茶餐室，這間食店經常發揮創意來吸客，包括邪惡芝士午餐肉煲仔飯、真.火焰玫瑰肥牛飯、流浮山金蠔拼蝦乾飯等，早前更推出茶記名物沙爹牛肉煲仔麵，變著法子來吸客打卡！按下圖即睇邪惡芝士飯有幾拉絲、火焰玫瑰肥牛飯上桌時要加甚麼調味料👇👇

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榮記茶餐室 地址：慈雲山毓華里12號地下A-B舖 電話：2328 9232 營業時間：星期一至六 06:30 - 21:30 星期日 06:30 - 17:30 公眾假期 06:30 - 17:30

【2】街市隱世創新炭燒煲仔飯@紹華小廚

筲箕灣街坊名店紹華小廚，主打炭燒煲仔飯，荔茸肉碎煲仔飯、蒜香牛頸脊煲仔飯、野菌鵝肝煲仔飯都是熱門款式。睇落似芋泥雪糕球的荔茸肉碎煲仔飯，兩球質感綿密的芋泥球，加上炒香的肉碎、油香四溢的臘腸、膶腸，非常惹味！按下圖即睇牛頸脊飯有幾特別😋👇👇

紹華小廚 地址：筲箕灣愛秩序灣道15號愛秩序灣街市熟食中心CF3店 電話：8199 8188 營業時間：星期一至日 07:00 - 22:30

【3】煲仔飯只限早午市時段＠永合成馳名煲仔飯

西環永合成馳名煲仔飯只做早午市時段，大家不要「傻傻更」夜晚去食呀！招牌煲仔飯是窩蛋牛肉飯，大量免治牛肉鋪面夠足料，中間加一個生雞蛋，將雞蛋與牛肉、米飯攪拌後，每一粒飯都充滿蛋液！幾點先有得食？食飯焦要加錢？ 按圖睇食煲仔飯點避免中伏😎👇👇

永合成馳名煲仔飯 地址：西環石塘咀德輔道西360號地舖 電話：2850 5723

【4】米芝蓮推介煲仔飯名店@嚐囍煲仔小菜

又是西環名店！嚐囍煲仔小菜連續兩年獲米芝蓮推介，主打煲仔飯、中式點心。除了傳統的白鱔滑鷄、臘腸排骨等，仲有大玩fusion的日式鰻魚煲仔飯，價錢由$78起有交易。飯粒夠粒粒分明，不會過硬、飯焦香脆。煲仔飯非全日供應，按下圖即睇幾時有得食👇👇

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嚐囍煲仔小菜 地址：西環堅尼地城北街25號地下 電話：2819 6190 營業時間：星期一至日 06:00 - 16:00 18:00 - 06:00

【5】即叫即製毛家辣炭火煲仔飯@味仟食店

不要睇味仟食店裝修簡陋，其實是元朗的長龍煲仔飯小店！味仟主打即叫即製炭爐煲仔飯，可以單拼，亦可以自由搭配！毛家辣系列煲仔飯最有人氣，包括咸蛋肉餅煲仔飯，淡淡辣味的肉餅，加上蒜頭、辣椒調味！按下圖即睇煲仔飯飯焦有幾正👇👇

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味仟食店 地址：元朗安興街40號地下 電話：2449 3962

【6】必落自煉豬油提升香味@江湖小棧

江湖小棧以「武俠」為主題，主打自煉豬油煲仔飯，可以自由配搭不同煲仔飯配料，例如牛肉、臘肉、臘腸、滑雞、肉餅、排骨、咸蛋和窩蛋等。自家製豬油提升煲仔飯的香味，令煲仔飯口感更滑更香！想知最正的食法是甚麼？按下圖即睇飯焦有幾大片👇👇

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江湖小棧 地址：荃灣鱟地坊30號寶成大厦1號地舖 電話：2399 7994 營業時間：星期一至日 18:00 - 00:00

😋😋😋 同場加映： 元朗至上水單車徑開通 1日遊7大景點睇日落 必試30cm高紅豆冰山 😋😋😋

元朗至上水單車徑早前正式開通！單車徑途徑元朗錦田河、上水塱原濕地等，沿途風景優美。由上水出發踩至元朗，記者規劃一日遊7大好去處，包括50多年歷史的上水廣成冰室必試招牌紅豆冰、厚蛋治，到錦田河可以又睇日落！按下圖即睇7大食玩好去處👇👇

50年老字號冰室必食厚蛋治@廣成冰室

鍾情懷舊冰室美食的朋友，一定要試廣成冰室「三大名物」—— 紅豆冰山、超厚蛋治、菠蘿油！童年必飲的紅豆冰有甚麼特別？這裏的紅豆冰是用刨冰取代碎冰製成，睇落好似成座「冰山」一樣！想知30cm高的紅豆冰山有幾吸睛，按下圖即睇😍😍