撰文：小威妹
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熱帶風暴「浪卡」襲港，天文台發出8號東北烈風或暴風信號。8號風球下，很多餐廳食肆都暫停營業，連鎖超市一田百貨亦一樣，不過同樣身為日式超市的驚安之殿堂DON DON DONKI（下稱DONKI）卻照常營業。《香港01》飲食頻道記者到DONKI荃灣分店現場直擊，順便推薦打風必掃的13款網民推介零食。
現場所看，DONKI荃灣分店人流只比平日同時段少，通道非常寬敞，行得比平時舒服。（梁采欣攝）
就現場所看，8號風球下的DONKI荃灣分店人流只比平日同時段少一點，店內貨品非常齊全，颱風天最常被搶購的杯麵、麵包等乾糧堆滿在貨架上，記者到收銀處結帳亦完全不用等候。點擊圖片看荃灣DONKI分店現況👇👇👇
DONKI零食款式花多眼亂，究竟邊樣先好食？記者綜合了日本DONKI網站零食銷量排行榜和網民的推薦，精選了在荃灣DONKI必買的13款零食，其中有一款叮熱後味道更佳！立即按圖睇睇DONKI零食推介😋👇👇
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一年一度的萬聖節即將到來，DONKI亦特地專設Halloween零食區域，讓大人細路都可以歡樂度過這個節日。記者精選了14款$30以下的零食，玩Trick or Treat時有大把選擇！按圖即睇萬聖節抵買零食推介及價錢😋👇👇
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😂😂😂 同場加映：DONKI 21句搞笑創意標籤 😂😂😂
大家行DONKI的時候，有沒有留意過入面多個畫風可愛的盞鬼標籤？如果細看內容，更會發現當中暗藏金句，改編歌詞或緊貼潮流，總有一句你懂的，點擊圖片睇睇 👇👇
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