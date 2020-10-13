麥當勞聯乘Green Monday推出期間限定「OmniPork Luncheon新餐肉」系列產品，包括一系列4款早餐及McCafe的意式飽、多士，標榜「素餐肉」厚15mm，有食客立刻試食，卻質疑厚度與廣告不符？網民就錯重點，大讚該位食客帶尺去量度餐肉厚度，非常認真。

麥當勞推出新品「15mm厚切OmniPork新午餐肉」早餐，雖然同日遇上颱風浪卡，不過都無阻麥當勞粉絲前往試食！有自稱忠實粉絲的網民就指，自己無懼颱風都前往一試，不過竟然發現標榜有15mm的午餐肉竟然得10mm，大縮水約33%！

帖文公開僅一小時，已累積過千Like數以及過百留言！《香港01》飲食記者就該位食客實測結果向麥當勞查詢，麥當勞方面回應稱：「廣告所指的15mm為烹調前厚度。」麥當勞方面續稱，商品的廣告、宣傳圖片都有寫上註明。

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雖然發文網民重點是餐肉大縮水，但一眾網民一於齊齊錯fo，大讚他有誠意有心思，特意用尺去量度求真：「我個like係畀把尺嘅！」對於大家的讚賞，Po主就留言回應：「作為一個維修員，有把卡尺好合理。」

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