秋意漸濃就是燒烤的季節！想兩手揈揈去燒烤，必選任食任燒BBQ場！龍鼓灘、大欖燒烤、西貢海灣會燒烤會所、大美督嘉年華燒烤、美孚九華徑燒烤場都是人氣之選！除港式燒烤，更有多款韓燒、重慶燒可以選擇！

【1】大欖燒烤——有流水蝦、串燒

位於屯門大欖涌的大欖燒烤，有分三種燒烤：港式燒烤、串燒及流水蝦，當中港式燒烤不限時，可以全日任食，而串燒、流水蝦都限時150分鐘，不過有不少網民都大讚流水蝦彈牙新鮮，所以都值得一試！

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大欖燒烤 地址：屯門大欖涌村385地段 電話：2613 1811

【2】西貢海灣會燒烤會所——果汁汽水任飲

海邊任食燒烤（Beach BBQ King-Sai Kung 西貢海灣會燒烤會所Facebok專頁圖片）

位於大網仔路沙灘旁的西貢海灣會燒烤會所，成人每位198元起，可以無限時任食二十多款燒烤食材，包括牛扒、豬扒、雞翼、金沙骨等肉類，也有丸類、腸類、蔬菜、水果等，連汽水、果汁也是任飲！ 更可加錢預訂燒乳豬、海鮮餐單，來到西貢吃海鮮一定超新鮮！

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西貢海灣會燒烤會所 地址：西貢大網仔路沙下村9號地下 電話：2792 1600

【3】大美督嘉年華燒烤——三款燒烤爐任選

入夜環境同樣優美。（嘉年華燒烤 BBQ Party × Happy Slide Facebok專頁圖片）

有港式燒烤、韓烤和重慶串燒可以選擇，港式燒烤有多款自家醃製食物，標榜不加味精。而韓燒有腩肉片、韓式豬腸、韓式豬皮等，重慶燒串則有多款特色串燒，如香辣火腎串、羊肉串、麻辣丸串等。另外更有冷氣蒙古包可以舒舒服服燒烤，只要達最低消費，就可以加錢租用。

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大美督嘉年華燒烤 地址：大埔汀角路17-29地段 電話：9802 6611

【4】美孚九華徑燒烤場——最近市區之選

九華徑自助燒烤場環境。（九華徑自助燒烤場 Facebok專頁圖片）

任食燒烤不一定要到新界郊區，美孚九華徑也有燒烤場！夜場全段7.5小時任食連開爐費，包一罐汽水及一支水，成人最平158元。食物選擇多，其中較有特色的是香草龍脷柳、煙薰鴨胸肉、蒜香雞腳、黑椒牛脷、台式熱狗腸，當然也有各款肉類、丸類和蔬菜。值得一提是生日者當日免費入場，而且可以自己帶食物進場！

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美孚九華徑燒烤場 地址：茘枝角九華徑舊村口（茘欣苑對面） 電話：6983 7878

【5】龍鼓灘海邊燒烤樂園——無敵大海景

戶外BBQ有無敵大海景。（龍鼓灘海邊BBQ Facebok專頁圖片）

鄰近海邊的龍鼓灘海邊燒烤樂園有無敵大海景，可以吹著海風燒烤！除了分海邊位和普通位，價錢相差20元，更有冷氣燒烤房！任食燒烤成人收費148元起，包一支水及一罐汽水。燒烤必食雞翼！這裏有供應六種口味，還有少見的蝦醬雞翼。

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龍鼓灘海邊燒烤樂園 地址：屯門龍鼓灘村 136 地段 電話：2613 8129

【6】隱世山莊——有卡拉OK Party房

隱世山莊環境。（隱世山莊Facebook圖片）

這裡食物飲品款式選擇多，除了基本扒類外，也有不少串燒，如雞肉串、什椒牛柳粒串等，還有香草蒜茸包、棉花糖串等任食選擇。飲品包不含酒精飲品，包括汽水、烏龍茶、菊花茶等。最特別是分成戶外區及冷氣Party房！

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隱世山莊 地址: 元朗鳳麒路大旗嶺村148號 電話：2477 7317

【7】汀角灣燒烤農莊——港式燒烤、旋轉燒烤

汀角灣燒烤農莊環境（汀角灣燒烤農莊網站圖片）

覺得傳統燒烤，要長時間拿燒烤叉太累，這裡有自動旋轉燒烤爐，不用自己動手，燒烤爐會自動轉動串燒，還可以一次過燒12串！燒烤時間不限，不過就限時取食物，開爐後3.5小時內可以取食物。除了雞翼、豬頸肉、扒類及丸類外，比較特色的食物有墨魚頭和香草羊架等。每爐送煲仔蜆一煲、蒜蓉金菇一份，每位送藍尾蝦一隻及菠蘿一塊。

汀角灣燒烤農莊 地址：大埔汀角路汀角路村對面 電話：5313 5848

營業時間及收費詳情以報導當日為準，僅供參考，詳情請向店家查詢。

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