尖沙咀香檳大廈的新記芝士麵宣布結業，將會營業至今晚（28日）12時，主打芝士撈丁的新記向來受遊客歡迎，今次結業未知是否與香檳大廈被強拍有關。《香港01》飲食記者精選全港3間芝士麵，包括香檳大廈的星座冰室、荃灣新記冰室，以及天水圍新北江商場的芝士面。

香檳大廈內的新記芝士麵在facebook宣布營業至今晚（28日）12時！（新記芝士麵FB截圖）

記者致電新記芝士麵結業是否與香檳大廈被強拍有關，惟對方沒有正面回應，只透露今日是結業的日子。

隨著新記芝士麵結業，香港特有的芝士撈丁會否即將消失？不用擔心，香港還有3間高質芝士麵。原來新記芝士麵上年已經進駐荃灣，招牌豬頸肉撈丁仍然有得食！除了新記，其實香檳大廈內仲有一間老字號有得食番茄芝士麵，即睇下文推介。

【1】招牌豬頸肉煎蛋芝士撈丁@新記冰室

新記芝士麵在2019年進駐荃灣開店，新店的裝潢走港式復古風，招牌豬頸肉煎蛋芝士撈丁、瑞士汁雞翼、法蘭西多士，仲有飽肚之選的豬頸肉雞蛋飯。招牌芝士撈麵分量多，基本上淹沒了豬頸肉，芝士味夠濃夠多，與公仔麵亦非常夾！按下圖即睇人氣必食推介👇👇

新記冰室 地址：荃灣海壩街83-93號荃好景大廈地下D舖 電話：2668 0810

【2】50年老字號芝士番茄蛋撈丁@星座冰室

50多年歷史星座冰室是香檳大廈最悠久的食店，裝潢非常舊式，充滿舊香港懷舊風味。星座冰室最受歡迎的是芝士番茄蛋麵和番茄牛肉麵，芝士番茄蛋麵的賣相普通，勝在番茄湯使用原個番茄煮成，湯底濃郁，更有不少番茄肉，撈埋芝士更加惹味！想知仲有邊款美食最值得食？按下圖即睇👇👇

星座冰室 地址：尖沙咀金巴利道16-20號香檳大廈地庫36號舖 電話：2724 4408

【3】烤豬頸肉秘製芝士撈麵@芝士面

天水圍新北江商場原來有間人氣芝士麵，是不少學生午飯時段的首選。芝士面主打烤豬頸肉撈公仔麵，每一條麵條都沾了香濃的芝士醬，不用自己撈已經好惹味。烤過的豬頸肉外層微微香脆，肉質較軟淋，肥膏不多，加上香濃的秘製芝士醬更加邪惡。除了招牌芝士麵，仲有一款必食！按下圖即睇👇👇

芝士面 地址：天水圍天湖路1號嘉湖新北江商場1樓C46C號舖 電話：9038 1163

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