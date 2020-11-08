自助餐︱抵！$188港島太平洋酒店任食　高質龍蝦鮑魚甜品極速回本

到酒店吃個自助餐隨通常都要幾百元，但現可以超抵價$188起就能在港島太平洋酒店中西.環餐廳，享用到高質任食自助餐！多款冷盤海鮮，包括龍蝦、海蝦丶青口丶長腳蟹丶刺身、螺等，還有多款熱盤和甜品，可以輕鬆極速回本！

現可以超抵價$188起就能在港島太平洋酒店中西.環餐廳，享用到高質任食自助餐！（instagram@ooonly4food）

港島太平洋酒店中西.環餐廳自助午/晚餐：

由即日起至2020年11月30日可於香港01預訂，適用於至11月30日

【自助午餐 12:00-14:30】

週一至週五：成人$240；小童 (3-11歲) 及長者 (60歲以上) $188

週六至週日、公眾假期：成人$268；小童 (3-11歲) 及長者 (60歲以上) $210

【自助晚餐 18:15-21:30】

週一至週四 (不適用10月20日)：成人$396；小童 (3-11歲) 及長者 (60歲以上) $280

週五至週日、公眾假期及公眾假期前日：成人$466；小童 (3-11歲) 及長者 (60歲以上) $338

基本的新鮮海鮮冷盤，如龍蝦、海蝦、長腳蟹等。（instagram@karen87karen）

以自助餐而言，這次的優惠可謂超值！3-11歲小童及60歲以上長者亦可以優惠價購買，非常適合一家大小一起享用。中西環餐廳位於港島太平洋酒店內，提供豐富自助午餐和自助晚餐。基本的新鮮海鮮冷盤，如龍蝦、海蝦、長腳蟹等，龍蝦多膏鮮甜，尤其受歡迎，吃3、4件已夠回本。除此之外，餐廳不時推出不同主題的自助餐，之前的東瀛日菜及粵菜也很受歡迎，熱盤常有驚喜新意，必吃芋蓉鮑魚酥。另外，喜歡吃甜品的話不要錯過餐廳的甜品吧，多款精美甜品任食，非常滿足！

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/11/08）

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