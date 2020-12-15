食牛扒只識安格斯牛？牛扒向來是港人最喜愛的西餐之一，但原來食牛扒都好有學問。點樣揀？穀飼牛、草飼牛如何分辨？幾時食先最好味？《香港01》飲食記者教你6大必學牛扒知識，原來識睇要睇油花分佈！

牛扒煎好後唔好即刻食！（資料圖片）

識食要食安格斯牛扒？作為一名「牛魔王」，記者經常聽到別人話要食安格斯牛扒，久而久之就形成「安格斯牛扒等於頂級牛扒」的印象。但原來安格斯牛並非最好，反而要睇美國農業部的牛肉等級！穀飼牛、草飼牛點樣分？邊樣更好食？按下圖即睇6大食牛扒必學知識😎👇👇

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😍😍😍 同場加映：黃梅花籃又叫雀巢？金樺老闆娘講懷舊西餅11個趣事｜那些本土味#8 😍😍😍

6、70年代興起的懷舊西餅越來越少見，想搵返童年回憶的味道越來越難。幸好坊間仍有部分舊式餅店推出懷舊奶油花餅，例如黃梅花籃、荷蘭撻、朱古力三角等。唏噓小姐到訪26年歷史的金樺餅店，經老闆娘講解才知道，原來不少西餅都由外國傳入，再加上港式本土元素演變而成。雀巢、花籃、游泳池是哪一款西餅？按下圖即睇🍰👇👇

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