11月出街搵食有不少新著數，《香港01》飲食記者搜羅了10個精選飲食優惠，如人氣雪糕品牌MÖVENPICK、Häagen-Dazs，還有人氣餐店如齊柏林熱狗店、米芝蓮拉麵店、HeSheEat、東海酒家等，折扣優惠有買一送一，甚至低至港幣1元！

（下列優惠及款式以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）