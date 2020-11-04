11月出街搵食有不少新著數，《香港01》飲食記者搜羅了10個精選飲食優惠，如人氣雪糕品牌MÖVENPICK、Häagen-Dazs，還有人氣餐店如齊柏林熱狗店、米芝蓮拉麵店、HeSheEat、東海酒家等，折扣優惠有買一送一，甚至低至港幣1元！ （下列優惠及款式以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）

是次推介的優惠來自10間食店，有：MÖVENPICK、Häagen-Dazs、Zeppelin齊柏林熱狗店、東海飲食集團、HeSheEat、米芝蓮一星拉麵店金色不如帰、台式餐廳九份飽、泰昌餅家、咖啡店Daily 13及KFC肯德基。

有間餐廳推介的甜品放題可以任食日本福岡直送的芝士蛋糕，收費只需$1超抵！另一間則推$1沙薑雞、$1蒸石斑，Zeppelin的熱狗還有買1隻送2隻的優惠！👇👇👇想知哪間餐廳至抵食？按圖看以下11月美食優惠👇👇👇

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😋同場加映：週末遊推介😋

自助餐、放題可以品嘗非常多美食款式，一個價錢吃盡當然最抵！不過，要小心吃錯方法吃壞肚皮。👇👇👇原來吃飯不是最易飽？按圖看營養師教你吃得健康又吃得多👇👇👇

有人說喝口茶或者站著會幫助消化，想知是否真確？請按➡️【自助餐7個健康貼士 想食得多甜品應該最後至食？站着有助消化？】⬅️觀看全文