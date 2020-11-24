新冠肺炎第4波疫情殺到，你準備好高質口罩未？早前有網民發現屈臣氏新一批口罩已經變為交託給其他工廠代工，而非自家工場製造，事件引起熱烈討論，很多人都表示未必會再購買Watsons口罩。其實，現在市面上已經有很多香港製造的口罩，當中有很多更推出精美圖案，最適合愛美女生！《香港01》記者精選了7大高質品牌，當中包括星空圖案、花瓣系列等。

早前有品牌推出柴犬口罩，引起搶購熱潮。（Facebook @ 兩盒thx）

香港製造口罩選擇眼花繚亂，很多品牌亦推出各式各樣的款式，印上精緻圖案，引發少女心，包括知名牌子如Good Mask、Oxyair、Savewo救世、masklab等，有星空系列、迷彩系列，卡通系列則有人氣角色BT21、LINE FRIENDS、海綿寶寶等，按圖即睇7大口罩品牌精美設計圖案口罩的規格及價錢😍👇👇

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💡同場加映：教你一招分辨白色口罩正反面💡

怎樣才能輕易分辨出白色口罩的外內面？大多網民都提到了從口罩繩、摺痕和鐵線這3個地方作出辨別。記者詢問過兒童免疫及傳染病科專科醫生何學工醫生的意見，原來只需一招就能輕易分辨出正反面！

👇👇👇 按圖即睇到底坊間流傳的3個方法能否有效分辨白色口罩的正反面 👇👇👇

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