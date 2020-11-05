最近各區商場陸續換上聖誕裝飾，但有網民發現沙田新城市廣場的聖誕裝飾似足用文字藝術師製作，直言「以為時光倒流70年」。 即使不是沙田友，大家都一定在新城市廣場留下過腳毛，但自音樂噴泉消失開始，這裡已不再屬於香港人，令人不勝唏噓……關於新城市廣場的6個集體回憶，大家又記得幾多個？

距離聖誕節不足兩個月，本港各區的商場陸續增添聖誕裝飾。Facebook專頁「沙田區 Sha Tin District」最近分享了當區代表性商場新城市廣場的聖誕裝飾，廣場中庭的大螢幕兩旁出現了「Merry Xmas」字眼，金啡色的字體毫無美感可言，似足Microsoft Word文字藝術師的字體，點擊圖片睇網民點睇 👇👇

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《香港01》記者就聖誕裝飾一事向新城市廣場查詢，至截稿未獲覆。這個聖誕裝飾引來網民嘲笑，原因之一，相信是因為新城市廣場是幾代香港人的集體回憶，那音樂噴泉、陽光一代、東京新幹線等，你還記得嗎？點擊圖片睇睇 👇👇

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大家都想以前的新城市廣場回歸，但希望它回來的點止這個商場？例如早於2006年全面撤出香港市場的哈迪斯，每年的愚人節都會傳出它再次回歸，令人又開心又失望。以下盤點的10間網民懷念的經典餐廳，點擊睇有沒有你心目中的餐廳 👇👇

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