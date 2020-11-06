上年原定於中環海濱舉行的「香港美酒佳餚巡禮」取消，令不少美食愛好者失望。今年旅發局就出新招，為「Wine and dine 2020」開設全新網上平台，展期延長至5星期，還推出大量美食及餐飲優惠，折扣低至半價，還有機會免運費兼有贈品！ （下列優惠及款式以發稿日為準）

今年「香港美酒佳餚巡禮」活動時期由往年4天延長至5星期，由11月11日至12月15日，而且新推網上平台，讓港人更容易可以參與。分4大部分：網購酒類、餐飲優惠、外賣套餐、網上品酒煮食班。

餐飲方面有逾百間餐廳優惠，優惠低至半價，如米芝蓮一星食府「阿一海景飯店」、街頭小食優惠等；而外賣方面，有30款酒店tea set及晚市套餐，包括今次活動的限定套餐如Grand Hyatt君悅酒店的限定下午茶等等。

部分優惠推介每周不同，以下教你6大貼士，網站一開即搶首周優惠！👇👇👇想知幾點開搶？哪些有半價？按圖看精選優惠👇👇👇

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香港美酒佳餚巡禮 HK Wine & Dine Festival 2020 展期：2020年11月11日至12月15日 網站：http://winedinefestival.discoverhongkong.com/

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名酒與美食是絕配，不過歎大閘蟹時竟然不能喝紅酒？👇👇👇按圖看5種不能配大閘蟹同時喝的酒類👇👇👇

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