將軍澳DONKI驚安之殿堂開幕　澳南海岸全層內部曝光　特價區$10起

DON DON DONKI（驚安之殿堂，下簡稱DONKI）首次進駐新界東就選址將軍澳大型住宅區Monterey Place商場，並且將會24小時營業，讓附近居民可以全天候買到生活必需品。

新分店以「野餐」為設計概念，吉祥物Donpen和Donko上天又下海，設計更加入了香港維港的元素。新店售賣各式各樣的日本農產品、雜貨及日用品，更獨家引入鹿兒島的柚子豬肉及日本車厘茄等。

DONKI Monterey Place店未開幕，已經令一眾將軍澳街坊超興奮，街坊們在Facebook群組「將軍澳主場」上載大量新分店裝修的相片，更令部分內部裝修曝光，多款熟食都標榜「日本製」或使用日本原材料，點擊圖片揭開將軍澳DONKI神秘面紗 👇👇

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🚐教你去MONTEREY Place

DONKI Monterey Place店所在商場相距將軍澳港鐵站約8分鐘步程，而「將軍澳主場」Facebook專頁更表示5分鐘就到。在將軍澳港鐵站A2出口出發，過馬路到斜對面的寶盈花園，沿唐俊街行到街尾就到，唯一缺點就是好天曬、落雨淋。

（Google Map截圖）

不想曬的話，亦可以在將軍澳站公共運輸交匯處坐114A線綠色小巴直達商場門口。花$3.9坐到尾二的海天晉站落車即可。

根據網上流傳資料，DONKI所佔的Monterey Place一層大約2.5萬呎，比尖沙咀及中環店的面積還大，不過實際大小就要行過先知。想知道DONKI開幕的最新消息，就要緊貼《香港01》好食玩飛的報道。

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