仲有一個多月就到聖誕節，聖誕大餐食自助餐就最好不過，各種類型的食物都有，一次過滿足多個願望。《香港01》飲食記者精選了8間酒店聖誕自助餐優惠，包括半島酒店、Ritz Carlton、萬麗海景酒店、帝逸酒店、朗廷酒店、康得思酒店、8度海逸酒店及城景國際，有早鳥優惠千萬不要錯過！ （下列優惠及自助餐詳情以發稿日為準，價錢和食物款式最終安排視乎個別零售商而定。除特別列明外，價錢並未包括加一服務費。）

【1】半島酒店 —— 一次過享受環境氣氛及美食

酒店的露台餐廳The Verandah即將推出聖誕自助餐，雖然今年餐點待定，但可以參考去年的美食款式，包括多款冰鎮海鮮、燒火雞及一系列精緻的應節甜品。

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The Verandah 露台餐廳 地址：尖沙咀梳士巴利道22號香港半島酒店1樓 電話：2696 6766

【2】Ritz Carlton —— 任食生蠔、焗海鮮

麗思卡爾頓酒店Café 103推出聖誕自助餐，任食法國生蠔、蟹腳、龍蝦、鮑魚、法國棕蟹等凍海鮮，亦有慢烤原隻火雞、竹笙鮑魚雞絲瑤柱羹、法式焗海鮮、香焗美國牛肋骨等美食。甜品方面，有聖誕杏仁果子甜麵包、雲呢拿蘭姆酒樹頭蛋糕、朱古力聖誕樹等。

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Café 103 地址：尖沙咀柯士甸道西1號環球貿易廣場(ICC)香港麗思卡爾頓酒店103樓 電話：2263 2270

【3】萬麗海景酒店 —— 8折任食生蠔、蒸焗龍蝦

萬麗咖啡室推出聖誕自助餐8折早鳥優惠，自助晚餐可以任食新鮮生蠔、阿拉斯加蟹腳等凍海鮮，還有新鮮蒸焗龍蝦、烤橙香火雞、玉桂蜜汁烤火腿、肉荳蔻香草烤牛肋骨、燒紐西蘭羊架等美食。甜品方面，有玉桂朱古力慕絲、絲滑法式栗子蛋糕、聖誕樹頭朱古力蛋糕、聖誕曲奇等。

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萬麗咖啡室 地址：灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓 電話：2802 8888

【4】帝逸酒店 —— 早鳥優惠任食生蠔、海膽燒、焗龍蝦

Alva House聖誕自助晚餐可以任食即開生蠔、刺身、黑松露龍蝦撻、魚子醬蟹肉芒果沙律、北海道海膽燒、茴香龍蝦忌廉湯、鐵板燒鴨肝伴紅莓汁、法式焗龍蝦、日式爐端燒等美食，還有燒原隻火雞、威靈頓牛柳、香烤戰斧牛扒、蜜糖燒火腿。另外還有多款節日甜品如聖誕樹蛋糕、聖誕布甸配白蘭地汁、樹頭蛋糕、果子麵包及薑餅。

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Alva House 地址：沙田源康街1號帝逸酒店1樓 電話：3653 1118

【5】朗廷酒店 —— 75折任食任食生蠔、焗龍蝦

Langham推出聖誕自助大餐，可以75折早鳥優惠任歎生蠔、芝士白汁焗龍蝦、香烤聖誕火雞、香烤牛肋扒等美食，還有多款應節甜品，包括百果餡餅、聖誕樹頭蛋糕、朱古力噴泉等。

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The Food Gallery 地址：尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店大堂 電話：2132 7898

【6】康得思酒店 —— 85折任食生蠔、鵝肝

Cordis推出的聖誕自助餐，可以任食生蠔、加拿大鱈蟹腳等凍海鮮，亦有芝士焗龍蝦、釀蟹蓋、原盅鮑魚燉雞湯、烤原隻火雞、威靈頓牛肉、龍蝦濃湯、香煎法國鵝肝等多款美食。甜品方面，有多款節日精選如火焰雪山、聖誕樹頭蛋糕、焗薑餅芝士蛋糕等。

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The Place 地址：旺角上海街555號香港康得思酒店L樓層 電話：3552 3028

【7】8度海逸酒店 —— 85折任食生蠔、迷你佛跳牆

酒店推出聖誕自助晚餐優惠，以85折任食即開生蠔、海鮮拼盤，拼盤包括鱈場蟹腳、海蝦、海螺、青口、波士頓龍蝦（指定日子供應），還有即切刺身。另外還有多款熱食，例如燒火雞、原盅迷你佛跳牆、片皮鴨、每位更可獲贈一隻日式慢煮磯燒鮑魚。甜品方面，有聖誕朱古力樹頭蛋糕、朱古力泡芙、即焗燕窩梳乎厘、朱古力噴泉等。

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+ 2 + 2 + 2

8度餐廳 地址：土瓜灣九龍城道199號8度海逸酒店地下 電話：2126 1960

【8】城景國際 —— 7折任食生蠔、火焰雪山

酒店推出的聖誕自助晚餐，可以任食美國及紐西蘭生蠔、法國膏蟹、加拿大鱈場蟹腳、布朗蟹等凍海鮮，還有炙燒廣島生蠔、魚子醬伴鮮蝦刺身杯、蜜餞香橙煙燻三文魚、層層疊金槍魚帶子刺身、白酒忌廉煮藍青口等。甜品方面，有即製阿拉斯加火焰雪山、即製芝士或巧克力班戟梳乎厘、聖誕果子餅、聖誕樹頭蛋糕等。

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City Café 地址：九龍窩打老道23號城景國際1樓 電話：2783 3287 / WhatsApp：5483 0307

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