聖誕節2020｜聖誕節想跟另一半浪漫一晚，享受Fine Dine形式的聖誕大餐，《香港01》飲食記者爲大家精選了8間酒店餐廳的聖誕餐單優惠，不少更是米芝蓮星級推介！大家現在就差不多該要預訂了！

【1】JW Marriott Flint Grill& Bar——燭光下歎威靈頓牛

Flint Grill & Bar的環境放置不少柔和的燭光，感覺十分浪漫。今個聖誕會有聖誕節及除夕套餐，多數為烤製美食，例如括伯爵茶烤火雞胸、威靈頓牛柳、波士頓龍蝦意大利麵等。

😍🎄🎅點擊睇價錢🎅🎄😍

JW Marriott 地址：香港中環金鐘道88號太古廣場 電話：2810 8366

【2】沙田萬怡酒店 LEVELthirty——價格相宜

LEVELthirty觀景酒廊位於沙田萬怡酒店的頂層，有戶外露台空間，可以望到馬場及吐露港！今年聖誕將會推出四道菜慶節午餐及海陸晚餐，每位價錢由198元起！

😍🎄🎅點擊睇價錢🎅🎄😍

沙田萬怡酒店 地址：新界沙田安平街1號 電話：3940 8888

【3】The Murray Popinjays——海鮮、魚子醬主題

於平安夜及聖誕節，美利酒店推出歐陸五道菜晚餐，有低溫煮海螫蝦、燴鴨肝、慢煮比目魚及香烤鹿肉等菜式。而除夕夜，則供應四道菜魚子醬主題晚餐，有法國吉拉多生蠔配Baeri魚子醬、有機溫溏心蛋配Beluga魚子醬及比目魚配Oscietra魚子醬，更會有除夕倒數派對！

😍🎄🎅點擊睇價錢🎅🎄😍

The Murray 地址：中環紅棉路22號 電話：3141 8888

【4】Ritz Carlton Tosca di Angelo——西西里風情晚餐

位於香港麗思卡爾頓酒店102樓的米芝蓮一星意大利餐廳，推出八道菜晚餐，特色Menu上有不少西西里風情的菜式。由於餐廳位於高層，景色也是一絕！如果Budget較少，又可挑選頂樓酒吧Ozone的平安夜晚餐！

😍🎄🎅點擊睇價錢🎅🎄😍

香港麗思卡爾頓酒店 地址：香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場 電話：2263 2080

【5】朗廷酒店 Bostonian——招牌海鮮塔

朗廷酒店的Bostonian Seafood & Grill推出聖誕晚餐，餐單有招牌海鮮塔、鵝肝煮波士頓龍蝦尾，主菜則有澳洲黑安格斯牛脊肉，而甜品則爲朱古力薑餅焦糖布丁。供應日期為12月24至26日，有四至六道菜可以選擇。

😍🎄🎅點擊睇價錢🎅🎄😍

朗廷酒店 地址：香港九龍尖沙咀北京道8號 電話：2375 1133

【6】Cordis Alibi——500元内四道菜晚餐

康得思酒店同樣推出聖誕晚餐，有三道菜和四道菜可以選擇，菜式有新西蘭放養火雞胸、和牛腰脊肉、照燒醬鵪鶉胸、日式清酒蒸鮑魚及黑森林樹頭蛋糕。不過供應日期就較爲特別，平安夜及聖誕正日會改為自助餐，12月其他日子都可以享用Fine Dine晚餐。

😍🎄🎅點擊睇價錢🎅🎄😍

香港康得思酒店 地址： 香港九龍旺角上海街555號 電話：3552 3388

【7】Cordis The Garage Bar——望住星空歎肉眼

而Cordis另一間餐廳The Garage Bar，同樣推出四道菜的聖誕特別菜單，有北海道帶子他他、自選主菜如美國肉眼扒或烤三文魚扒等，更可配搭Taittinger Reserve, Brut香檳一杯！

😍🎄🎅點擊睇價錢🎅🎄😍

香港康得思酒店 地址： 香港九龍旺角上海街555號 電話：3552 3388

【8】四季酒店Caprice——米芝蓮三星晚餐

四季酒店的米芝蓮三星餐廳Caprice在平安夜晚、聖誕節及除夕都有特色菜單，品嚐菜式包括龍蝦湯伴海膽燉蛋配紅椒香料、法國帶子伴特級魚子醬配椰菜花等共八道菜。

😍🎄🎅點擊睇價錢🎅🎄😍

香港四季酒店 地址： 香港中環金融街8號 電話：3196 8888

想知道更多超抵酒店Staycation食住優惠，例如半島酒店、四季酒店、君悅酒店等，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉酒店優惠2020｜香港澳門高CP值Staycation住宿套票推介 不停更新

🤩🤩🤩 同場加映：Staycation｜11月20間香港酒店優惠$360起 EATON包普慶自助餐 🤩🤩🤩

【Grand Hyatt —— 包早餐、自助晚餐】

君悅酒店推出Staycation食住優惠套票，入住一晚包雙人早餐及自助晚餐，自助晚餐可於咖啡廳或茶園享用，任食生蠔、蟹腳、翡翠螺等海鮮。平安夜前夕都只是人均$1800多少少，都算幾抵。

😍想知每晚房價、優惠日期，立即按圖睇睇😍😍😍

點擊睇全部11月酒店優惠 👉👉Staycation｜11月20間香港酒店優惠$360起 EATON包普慶自助餐