生蠔是垃圾？有網民在網上討論區發文，稱難以理解生蠔深受港人歡迎的現象。帖文隨即引起生蠔支持者留言反擊，稱對方未吃過高質的生蠔！網民亦討論其餘多種貴價食物，例如魚翅、鮑魚、黑松露、魚生刺身等。大家又點睇？

有網民在討論區以「點解香港人咁鐘意食生蠔？」為題寫帖文，討論包括生蠔在內的貴價食物為何這麼受港人歡迎，該名網民更留言踩生蠔有腥臭味，帖文隨即引來大量網民留言。網民分為兩派對各款貴價食物作出評價，包括黑松露、魚生、鮑魚、魚翅等。點擊圖片睇睇雙方支持者的高見 👇👇

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😍😍 同場加映：雞蛋仔vs格仔餅、蛋撻牛油皮定酥皮？10款兩派fans食物引世界大戰

不少港式食物都有兩派粉絲，例如港人熱愛的蛋撻，你會揀牛油皮蛋撻還是酥皮蛋撻？網民大讚牛油皮熱食、凍食都好味，但有人就覺得酥皮先香脆。雞蛋仔、夾餅也是引發兩派戰爭的美食！記者支持蛋香味更香濃的雞蛋仔，不過夾餅fans就覺得夾餅多醬汁才惹味。以下10款食物你又支持哪一派呢？😂👇👇

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