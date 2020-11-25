本港新冠肺炎爆發第四波疫情，源頭不明個案當中涉多位家庭主婦，個案遍布各區。部分家庭主婦經常出入街市及超級市場，市民去購買食材等生活必需品時要小心！本文整理了4個超市感染高危位置，去超市、街市買餸儲糧記住留意！

不少市民為了減少外出次數，都會預先購買幾天的糧食。要注意的是，超級市場其實有幾個細菌藏身處。（資料圖片）

自疫情爆發後，不少人都會選擇多留在家中保平安，多去超級市場購買食材等生活必需品。然而，人流暢旺的超級市場，其實是細菌和病毒溫床，一不小心隨時感染病毒！台灣醫生黃軒在自己部落格的一篇文章指出，冷藏櫃門柄比購物車手柄藏有更多細菌，令人意想不到，因此在超級市場購物後必定要即時徹底清潔雙手或用消毒搓手液消毒雙手。

😨😨😨 按圖睇睇超市有哪些高危位置，以及5個自保建議👇👇👇

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💡同場加映：地鐵、巴士14個細菌溫床💡

除了超級市場，上下班必搭的大眾交通工具如地鐵、巴士等都暗藏不少細菌除了大家知道的扶手外，還有許多意想不到的位置！👇👇👇

既然不能避免乘搭交通工具，就要學識怎樣自保，減少感染病毒的機會。立即觀看全文看如何自保👉👉👉地鐵巴士14個地方暗藏細菌 戴口罩以外5招自保方法｜新冠肺炎