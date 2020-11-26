譚仔三哥米線半價/Oreo雪糕買一送一/PizzaHut$1批　11月15大優惠

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精選11月15個飲食優惠，包括有人氣連鎖餐廳譚仔三哥米線食品半價起，另有Godiva朱古力、Oreo雪糕買一送一，天仁茗茶指定店舖也有8折特價！更多優惠低至$1起！

（下列優惠及款式以發稿日為準，最終安排視乎個別餐廳而定）

是次推介的優惠來自15間餐廳，有：Pizza Hut、譚仔三哥米線、天仁茗茶、GODIVA、海都酒家、HeSheEat、Circle K便利店、J.CO Donuts & Coffee、辻利茶舖、BreadTalk、台式餐廳九份飽、老街坊菜館、咖啡店Daily 13、Shapetime及LHK Doux Cadeau甜品店。

多間買一送一，或推出$1優惠，如1蚊花膠雞鍋，任食的甜品放題都可以$1吃到！還有一間只需出示社交平台的post便可以免費換北歐雪條一整盒！👇👇👇想知哪間餐廳有這個優惠？按圖看以下11月美食優惠👇👇👇

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🍔同場加映：快餐店有幾污糟？🍟

好多時話「眼不見為乾淨」，有快餐店職員就證實此話，大爆行內「那渣」秘聞！👇👇👇按圖看快餐店伏位👇👇👇

廚師還會在廚房偷偷做一件事！想知全部7個秘聞請按➡️【牛扒跌落坑渠照煎給客？快餐店員爆7大伏　想食即製食物點落單？】⬅️觀看全文

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