精選11月15個飲食優惠，包括有人氣連鎖餐廳譚仔三哥米線食品半價起，另有Godiva朱古力、Oreo雪糕買一送一，天仁茗茶指定店舖也有8折特價！更多優惠低至$1起！

（下列優惠及款式以發稿日為準，最終安排視乎個別餐廳而定）