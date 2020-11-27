點心放題熱潮持續，《香港01》飲食頻道記者精選了6間$150內食到的超抵任食點心，包括輝哥私房菜、煌苑、名館、利寶閣、神燈海鮮酒家和茶居小品，最平只需$78！ （文章內提及的優惠及食物款式、價格，以發稿日期為準。）

【1】輝哥私房菜 —— 送半隻乳鴿

這間私房菜推出超抵點心放題，任食超過50款點心，全部即叫即蒸，包括水晶蝦餃皇、上湯蟲草花鮮竹卷、豬潤燒賣、流心奶黃包、多款即拉腸粉，還有各款小菜如避風塘九肚魚、蒜香穀飼牛柳粒等。每位客人更會獲送脆皮紅燒皇子鴿半隻，另外亦可以任飲韓國汽水及果汁。

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輝哥私房菜 地址：佐敦長樂街18號18廣場2樓 電話：5984 7878

【2】煌苑 —— 任食花雕雞翼、蟹籽燒賣

位於尖沙咀的這間酒樓推出抵食點心放題，任食多款即製點心、粉麵和小食，包括蟹籽燒賣、翡翠蝦餃、花雕雞翼、黃金骰子豆腐、紅燒皇子鴿（半隻）、椒鹽魷魚鬚、天婦羅脆蝦、排骨蒸陳村粉等。

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煌苑 地址：尖沙咀彌敦道100號The One 5樓 503號舖 電話：2904 2188

【3】名館 —— 超過30款特色點心

點心放題可以任食30多款特色點心，包括大良鮮奶脆網卷、懷舊鵪鶉蛋燒賣、藍莓流心包、咖哩蒙古羊肉餅、銀湖天鵝酥，亦有冷盤如鎮江水晶餚肉、泡椒魚皮絲等。甜品方面，則有玫瑰奶黃糕、金薯棋子酥等。

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名館 【銅鑼灣分店】 地址：銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場14樓1401號舖 電話：2180 6578 【中環分店】 地址：中環擺花街1-7號1號廣場1樓 電話：2180 0768 【紅磡分店】 地址：紅磡黃埔天地美食坊(第8期)1樓113號舖 電話：2122 9089

【4】利寶閣 —— 8折送鮑魚酥、花膠灌湯餃

酒樓推出點心放題8折優惠，任食約40款點心，全部即叫即製，每位成人更會送一個原隻鮑魚酥及花膠灌湯餃。點心放題不計時段入座，入單起計任食兩小時，在午市時段內任何時間都可以去。

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利寶閣 【銅鑼灣分店】 地址：銅鑼灣波斯富街99號利舞臺廣場21樓 電話：2881 1682 【奧海城分店】 地址：西九龍海庭道18號奧海城二期商場UG01 電話：2577 0888 【尖沙咀分店】 地址：尖沙咀彌敦道100號The One 17樓 電話：2870 1488 【觀塘分店】 地址：觀塘開源道79號鱷魚恤中心9樓 電話：2799 9383

【5】神燈海鮮酒家 —— 四人同行一人免費

酒樓11月繼續推出點心放題，任食超過50款點心及小菜，除了基本點心外，還有很多特色菜式，包括雞湯花膠米線、紅燒乳鴿、手搖溏心皮蛋、鮮茄龍蝦湯泡飯等。

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神燈海鮮酒家 地址：佐敦長樂街14-20號，18廣場地下及一樓 電話：2866 6177

【6】茶居小品 —— 周末超抵任食

酒樓推出周末和假期點心放題，可以任食超過30款點心，包括雞蛋豬腳薑、香煎粟米蝦餅、流心奶黃包、檸香叉燒酥等。甜品方面，則有芝麻卷、三色腰豆糕、雞蛋散等。

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茶居小品 地址：太古太古城道18號太古城中心2樓255號舖Treats 電話：2832 2820

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燒肉放題最適合「食肉獸」，有些更可以任食高質和牛，因此非常受港人歡迎。記者精選了油尖旺區5間抵食燒肉放題，包括燒肉牛蔵、尚八日式燒肉、安平燒肉、燒魂日式放題及德家日式燒肉店，全部$300有找！

【1】安平燒肉 —— 任飲解膩冷泡茶

這間是牛大人火鍋班底主理的燒肉店，共有4種套餐，包括原住民鹽燒豬肉、安格斯嫩牛、SRF極黑牛、澳洲M5和牛套餐，每款肉都會放上標籤，讓客人不會感到混亂。枱上共有5種醬汁，例如檸檬汁、燒汁等、蛋黃醬等，可根據個人口味調味。飲品方面，與牛大人一樣有各款冷泡茶、蘋果西打等，亦有珍珠奶茶。

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+ 2 + 2 + 2

安平燒肉 地址：旺角彌敦道593-601號創興廣場9樓 營業時間：星期一至日17:00 - 00:00 電話：3953 9323

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