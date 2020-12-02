火鍋外賣｜天氣開始轉冷，最好當然就是打邊爐！不過因應疫情，每枱只可以坐兩人，大家想一起打邊爐的話，所以不如考慮外賣火鍋吧！精選8間火鍋店的外賣火鍋優惠，低至6折超抵食！

【1】616牛肉火鍋專門店——全日8折

616牛肉火鍋專門店推出外賣全日八折優惠，另外亦有優惠套餐，可供二人或四人享用，有牛肉拼盤、蔬菜拼盤、麵類、飲品，更會連埋湯底！

👇👇👇點擊望望點樣有優惠👇👇👇

【2】牛大人——自取套餐85折

牛大人一直都要超早預約或排超耐隊！如果想試的人，可以試試外賣自取。無需預購，可以直接Walk-in到店内選購外賣套餐，有二人餐或四人餐可選，只要外賣自取就可有85折優惠！

👇👇👇有一間分店不設外賣👇👇👇

【3】鼎王麻辣鍋——消費滿指定金額送配料

鼎王麻辣鍋則需要經WhatsApp專線或親臨分店訂購，可以選擇外賣自取或由店家安排LaLaMove運送配送到家，不過就要付運費。每個鍋底都有鴨血、豆腐送，而配料則自選，不過需要達至指定金額才可以有外賣服務，兩人份量最低消費為400元，三人為600元，四人為800元，如此類推。

👇👇👇外賣送啲咩？👇👇👇

【4】十下火鍋——外賣自取8折優惠

十下火鍋店内裝潢走復古風超美，不過因應疫情，大家不如還是外賣更好！外賣自取的話，可以有8折，不過有部份菜式就不適用。消費滿850元更可以免費送貨（新界則要另加50元）

👇👇👇邊種配料無折？👇👇👇

【5】火鍋撚——優惠火鍋套餐

火鍋撚推出兩個優惠套餐，堂食外賣都一樣可以有這個優惠，套餐A售599元，包霜降和牛、安格斯肥牛及手切肥牛，套餐B則售488元包手切肥牛、牛丸、牛筋、黑柏葉。大家亦可另外單點。

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【6】怡紅院火鍋料理——自取7折

怡紅院火鍋提供外賣自取和送貨服務，如果自取可以有7折，送貨則可以有8折。提供各種套餐，二人套餐622元起，有湯鍋、丸、餃子、響鈴等等。

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【7】溫野菜——低至6折

溫野菜推出一個優惠套餐，可以供四人打邊爐，有四款湯底、四款肉類及野菜，外賣自取價錢低至6折，售556.8元。嫌不夠的話，更可以預訂單點配料，單點配料7折。

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【8】寬巷子——超美牛肉花花低至6折

大家可以打電話或WhatsApp落單，如果選擇速遞上門，就有全單7折，不過有機會要另付運費！如果選擇自取就比較抵玩，可以有6折優惠！

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【1】半島酒店 —— 一次過享受環境氣氛及美食

酒店的露台餐廳The Verandah即將推出聖誕自助餐，雖然今年餐點待定，但可以參考去年的美食款式，包括多款冰鎮海鮮、燒火雞及一系列精緻的應節甜品。

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The Verandah 露台餐廳 地址：尖沙咀梳士巴利道22號香港半島酒店1樓 電話：2696 6766

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