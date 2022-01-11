【外賣優惠】政府宣布禁堂食後，不少香港餐廳食肆紛紛推出外賣優惠，包括Beans Cafe、一幻拉麵、IKEA等，內文附外賣平台Foodpanda、Diliveroo、Openrice等優惠碼列表。即看內文了解禁堂食下餐廳食肆及外賣平台優惠詳情。

外賣優惠｜41大餐廳外賣優惠及優惠碼！7折歎BEANS、85折食IKEA

外賣優惠【1】壽司郎

壽司郎推出全新外賣套餐組合「新春初売り期間限定外賣盛合」，有8款、共11件壽司，包含特大松葉蟹腳壽司、蟹膏軍艦等，售$135，全部分店同步開售；另同步推出10款「6貫盛盒」外賣餐盒，於1月7日起於天水圍、坑口、上環、葵芳、大埔分店發售，1月10日起於旺角店發售。

外賣優惠【2】Beans Cafe

由1月7日（五）起，全線分店晚上6時後外賣自取七折（包括Openrice），優惠不適用於早餐、午餐及下午茶餐牌，並以價格較低為準，詳情可瀏覽官方網站及社交媒體。

外賣優惠【3】一幻拉麵

一幻拉麵推出三大外賣自取套餐優惠，1人餐、2人餐及4人餐以接近半價發售，每組套餐均包括：拉麵、小食和飲品，人均低至$75。惠顧可以優惠價追加小食、升級日本製酒精飲品；外賣截單時間為晚上9:00pm。

（圖片來源：一幻拉麵）

一幻拉麵資訊

中環分店｜中環威靈頓街50號華威大廈地下A舖｜3590 4099

灣仔分店｜灣仔皇后大道東119號B舖｜2789 3799

尖沙咀分店｜尖沙咀海港城海運大廈地下OTG59號舖｜3105 1199

屯門分店｜屯門市廣場一期2樓2319號舖｜2312 2399

荃灣分店｜荃灣荃新天地一期UG02號舖｜2368 9099



外賣優惠【4】IKEA

IKEA香港推出外賣自取優惠，於IKEA瑞典餐廳（不適用於美食站）購買餐飲外賣即可享八五折，優惠期由即日起至1月20日，詳情可前往分店向店員查詢。

（圖片來源：IKEA）

IKEA資訊

銅鑼灣分店｜銅鑼灣柏寧酒店地庫｜設有瑞典美食廊及美食站

九龍灣分店｜九龍灣 MegaBox L4｜設有 IKEA 餐廳、瑞典美食廊及美食站

沙田分店｜沙田 HomeSquare L6｜設有 IKEA 餐廳、瑞典美食廊及美食站

荃灣分店｜荃灣青山公路388號8咪半3樓｜設有 IKEA 餐廳、瑞典美食廊及美食站

大埔分店｜新界大埔超級城B區2樓238A號舖｜設有瑞典美食廊



外賣優惠【5】丸十

丸十於1月7日起推出堂食優惠，逢星期一至五於下午12時45分前結賬離座，可享全單8折優惠，下午3時至6時期間可享全單7折優惠；另同步於1月7日起推出外賣優惠，逢星期一至日外賣自取全單7折優惠外賣超值丼低至$59 起。

- 燒日本地雞丼$59

- 丸十豚肉丼$69

- 蒲燒鰻魚丼$79

- 溫泉玉子伴燒和牛肉丼$89

- 買滿 4 客加送飲品



備註：外賣時間 11:00-20:00(丸十葵芳分店及丸十新世紀分店)、12:00-20:00 (朗豪坊分店)

（圖片來源：丸十）

丸十資訊

丸十寿司 日本食堂

地址：旺角亞皆老街8號朗豪坊12樓13號舖｜電話：3188 0978



丸十日本食堂

地址：葵芳興芳路223號新都會廣場4樓484-487號舖｜電話：3702 0021



丸十あぶり牧場

地址：旺角太子道西192號旺角新世紀廣場3樓342D舖｜電話：3619 1768



外賣優惠【6】尖沙咀中菜館

尖沙咀一間中菜館由即日起推出外賣自取優惠，凡於晚上6時後惠顧外賣自取，即可獲折扣優惠，買滿指定金額更可獲贈片皮鴨！

優惠詳情及地址：尖沙咀中菜館推超抵2大外賣自取優惠！免費送原隻片皮鴨+9折優惠

（圖片來源：FB@Kings' Lodge 霸王山莊）

外賣優惠【7】柞木韓風

柞木韓風於1月7日起推出外賣自取優惠，多款韓式主食、小食及燒肉都可享外賣自取7折優惠，石頭鍋飯、海鮮煎餅、韓式豬手飯等低至$58起。營業時間及外賣時間將暫更改為11：30-18：00至另行通知。

柞木韓風資訊

旺角分店｜旺角彌敦道700號T.O.P 5樓501號舖｜2619 0868

銅鑼灣分店｜銅鑼灣記利佐治街1號金百利廣場3樓301室｜2320 9993



外賣優惠【8】樂拉麵

樂拉麵於1月7日推出外賣自取優惠，餐牌上日式便當外賣自取即可享6折優惠。各分店營業時間亦有所調整，灣仔分店及康怡分店營業時間改為11：00-21：00，九龍灣分店則改為星期一至五11：30-21：00，星期六日及公眾假期11：00-21：00。

（圖片來源：FB@Rakuraku樂拉麵）

樂拉麵資訊

灣仔分店｜皇后大道東200號利東街地下G30號舖｜2818 3222

康怡分店｜鰂魚涌康山道1號康怡廣場北座一樓F10號舖｜2813 1381／2813 2203

九龍灣分店｜宏照道38號企業廣場5期MegaBox第10層9-10號舖｜2331 3326



外賣優惠【9】牛角次男坊

牛角次男坊於1月7日至1月31日推出外賣自取優惠，指定4款丼飯外賣自取即可享78折優惠，低至$56.2。

- 牛角次男丼(草飼牛腹腩)$67.1（原價$86）

- 豚肉丼(西班牙豚梅肉)$59.3（原價$76）

- 霸王豚肋骨丼$77.2（原價$99）

- 暴雪蔥鹽豚肉丼$56.2（原價$72）

（圖片來源：FB@牛角次男坊 HK Gyu-Kaku Jinan-Bou）

牛角次男坊資訊

荃灣分店｜荃灣廣場112B-113號舖｜2808 0083

東涌分店｜東涌東薈城名店倉7樓706號舖｜2628 9882

九龍灣分店｜淘大商場1期地下G143-162號舖｜2686 8878



外賣優惠【10】I's Corner

I's Corner於1月7日推出外賣優惠，凡18：00前惠顧外賣自取即可獲8折，18：00後惠顧外賣自取則可獲全單7折。外賣多人套餐則全設有原價8折優惠。

I's Corner資訊

石門分店｜石門安耀街5號W Luxe地下｜2351 3288

紅磡分店｜紅磡北拱街8號薈點地下1號鋪｜2765 0666



外賣優惠【11】佐賀山田

佐賀山田於月7日推出外賣自最優惠，凡訂購外賣自取涮涮鍋套餐即可享9折，人均低至$99就可以食到牛肉及多款涮涮鍋配料，設有多款2人及4人套餐。

佐賀山田資訊

青衣城一期2樓203號舗｜2621 5308



外賣優惠【12】大家樂

大家樂於1月11日-1月20日推出外賣優惠，於下午5時30分後惠顧晚市任何外賣產品淨金額滿$100或以上並以八達通卡付款，即可享全單9折優惠。優惠適用於全線分店（指定分店除外）。

（圖片來源：大家樂）

大家樂資訊

全線分店（香港站、香港機鐵站、九龍機鐵站、觀塘創紀之城及中環一百加分店除外）



外賣優惠【13】森戶Morito もりと

森戶Morito もりと於1月11日起至恢復晚市堂食前推出外賣自取優惠。凡惠顧外賣自取「戶」（$580）或「森」（$680）廚師發辦（Omakase）套餐，即可以半價優惠購買第2客。1人惠顧Omakase套餐或外賣自取都可享9折優惠，晚上6時後外賣自取更可享85折，適用於全線分店。

森戶Morito もりと資訊

觀塘分店｜觀塘牛頭角道305至325 A號觀塘立成大廈地下E號鋪｜2382 6868

荃灣分店｜荃灣河背街74號地下｜2384 2968

紅磡分店｜紅磡黃埔花園第一期奇妙坊地9A號鋪｜2382 5668



外賣優惠【14】8度海逸

8度海逸酒店於1月7日至1月20日推出外賣自取優惠。提供過百款菜式可供外賣自取，設有低至6折全日餐單，以及4款外賣套餐餐單，低至$168起。

8度海逸資訊

地址：

土瓜灣九龍城道199號｜2126 1988



外賣優惠【15】BIFTECK

法式扒房BIFTECK由即日起推出外賣自取優惠，三道菜的午市菜單及單點外賣菜單外賣自取，均可獲9折優惠，套餐低至$228起。

（圖片來源：BIFTECK）

BIFTECK資訊

地址：

灣仔皇后大道東202號QRE Plaza 23樓｜2246 8805



外賣優惠【16】犇殿台灣火鍋

犇殿台灣火鍋由即日起推出火鍋套餐外賣自取優惠，設有多款2人套餐，最平$208起。另設有2款「一公斤和牛套餐」，$428起。

犇殿台灣火鍋資訊

地址：

大角咀奧海城三期UG層59-63號舖｜2880 0852

九龍灣德福廣場1期F1號舖｜2311 2929



外賣優惠【17】HANA Sukiyaki

壽喜燒專門店HANA Sukiyaki由即日起推出外賣自取優惠，可以優惠價購買多款2人或4人和牛壽喜燒套餐。

HANA Sukiyaki資訊

地址：銅鑼灣登龍街1-29號金朝陽中心2期Midtown地下C舖｜2895 5677



外賣優惠【18】香江花月

火鍋店香江花月於晚市禁堂食期間，限定新推出外賣優惠，在5:30pm後外賣自取火鍋更享7折優惠，外賣購買高質湯底及配料，湯底選擇包括牛乳玫瑰鍋、初菊龍井雞鍋、金泊清酒海鮮鍋等等，相當有特色。

Victorian Era香江花月資訊

地址：九龍佐敦佐敦道31-37號百誠大廈 2樓

電話：+852 2736 8368 / +852 6565 7888

營業時間：

星期一至五 12:00-15:00、18:00-00:00

星期六、日及公眾假期 18:00-00:00 (晚市暫停堂食期間營業至晚上21:00)



外賣優惠碼23大優惠

外賣優惠碼【1】戶戶送 Deliveroo

Deliveroo新客戶優惠：【首次下單滿$150可享 高達$220折扣】

優惠碼輸入HAPPY22即減$20 其後每單分別慳$30、$40、$50同$80

Deliveroo新客戶優惠：【以$1月費登記成為Deliveroo Plus會員】

訂單須滿$100方可免運費；兩個月後每月費用為$98，可隨時取消服務；

同一間餐廳下單3次，第4次下單即賞$85，最低消費為$150（不連服務費）；

外賣自取獨家8折優惠，優惠期至2022年3月31日。

Deliveroo：【Deliveroo Plus信用卡優惠】

DBS Live fresh信用卡享 5%現金回贈，每月回贈最高$150；

Citi Plus信用卡/Citi plus mastercard扣賬卡簽賬享12%回贈，回贈最高$250。

（圖片來源：Deliveroo）

外賣優惠碼【2】Foodpanda

Foodpanda：【新用戶訂購滿$100享6折優惠】

優惠碼：SHOPNEW

優惠期：2022年1月31日

備註：僅適用於首次使用foodpanda mall或pandamart，每張訂單最高折扣為$55；完成訂單後，將會收到額外2張訂購滿$100減$25優惠券

Foodpanda：【憑Mox Credit享5%現金回贈】

優惠碼：/

優惠期：2022年1月31日

備註：全期回贈上限$250

Foodpanda：【Citi Plus Mastercard扣賬卡 / Citi Plus信用卡享12%回贈優惠】

優惠碼：/

優惠期：2022年1月31日

備註：最高可享$250回贈

Foodpanda：【渣打Smart信用卡享5%現金回贈】

優惠碼：/

優惠期：至另行通知

備註：/

Foodpanda：【Tap & Go首次簽帳享$40折扣】

優惠碼：FP2021TAP

優惠期：2022年1月31日

備註：簽帳需滿$80；訂購餐點後將有4張「簽帳滿HK$200減HK$40」優惠券自動存入帳戶， 包括：外賣自取優惠券2張、foodpanda mall生活百貨優惠券2張。

（圖片來源：foodpanda）

外賣優惠碼【3】OpenRice

OpenRice：【日、韓外賣自取滿$50即減$10】

優惠碼：JK10

優惠期：12/1/2022

備註：名額有限，先到先得

OpenRice：【九龍區外賣自取滿$50即減$10】

優惠碼：KL10

優惠期：15/1/2022

備註：名額有限，先到先得

OpenRice：【外賣自取滿$10即減$5】

優惠碼：TAS5

優惠期：31/1/2022

備註：名額有限，先到先得

OpenRice：【食勻18區外賣自取滿$45減$15】

優惠碼：EAT15

優惠期：31/1/2022

備註：名額有限，先到先得

OpenRice：【外賣自取滿$60即減$15】

優惠碼：WEEK

優惠期：31/1/2022

備註：名額有限，先到先得

OpenRice：【外賣自取滿$80即減$15】

優惠碼：TA15L & TA15D

優惠期：31/1/2022

備註：名額有限，先到先得

OpenRice：【首次使用外賣自取用戶消費滿$40即減$20】

優惠碼：NEW20

優惠期：31/1/2022

備註：名額有限，先到先得

OpenRice：【AlipayHK用戶消費滿$200即減$50】

詳情：使用AlipayHK App內OpenRice小程式購買餐飲券，單一淨額滿$200即減$50

優惠期：31/1/2022

OpenRice：【堂食結賬單一淨額滿HK$250即減HK$50】

詳情：用餐後以OpenRice App掃描餐廳收款碼

優惠期：31/1/2022

OpenRice：【以DBS信用卡購買賀年食品，或 以DBS「一扣即享」對銷簽賬】

詳情：額外享高達50%優惠

優惠期：23/1/2022

OpenRice：【享HK$100即減優惠】

詳情：單筆消費賀年食品餐飲券滿$300或以上

優惠期：23/1/2022

備註：每週名額150個，先到先得

OpenRice：【DBS信用卡用戶獲贈$50「一扣即享」折扣】

詳情：以DBS信用卡首次單一簽賬滿$100或以上

優惠期：31/1/2022

備註：其後合資格簽賬，以DBS$1／$1COMPASS Dollar 相等於$2的兌換率對銷全單或部份簽賬金額，名額有限，先到先得

OpenRice：【恒生信用卡用戶每扣$1 Cash Dollar抵消$2消費】

詳情：逢星期日、一、二，單一簽賬淨值滿$80或以上

優惠期：28/2/2022

備註：每單最高以$30 Cash Dollars即時當$60使用

OpenRice：【恒生信用卡用戶賺額外$10 Cash Dollars】

詳情：任何日子，付款餘額滿$80或以上

優惠期：28/2/2022

OpenRice：【連結「亞洲萬里通」賬戶賺飛行里數】

詳情：凡於外賣自取消費滿$400，可獲得25「亞洲萬里通」里數

優惠期：暫無完結日

備註：須連結「亞洲萬里通」賬戶至OpenRice；連結獎賞里數將於交易完成後的10個工作天內存入持卡人「亞洲萬里通」賬戶。