限聚令｜12月外賣優惠：譚仔三哥半價、BEANS 8折、壽司郎免運費

食玩買
撰文：
最後更新日期：

新冠肺炎（COVID-19）第四波疫情之下，政府於12月2日起再把「限聚令」收緊至2人，餐廳堂食至晚上10時。

難以外出吃飯，不妨考慮轉買外賣，很多餐廳都推外賣優惠！《香港01》飲食記者精選本月12個外賣優惠，包括有人氣連鎖餐廳譚仔三哥米線食品半價起，BEANS外賣自取8折，Potato Corner薯條買一送一等，還有Pizza優惠！

（下列優惠及款式以發稿日為準，最終安排視乎個別餐廳而定）

是次推介的優惠來自12間餐廳，有：Pizza Hut、譚仔三哥米線、壽司郎、Beans、Cafe&Meal MUJI、Potato Corner、意粉屋、Green Common、Pizza-BOX、海港酒樓、肯德基KFC及小麻吉滷肉飯。

外賣自取或送上門都有優惠，有些免運費，有買一送一，也有半價及特價外賣餐！👇👇👇有食品低至$1買到？按圖看以下12月外賣優惠👇👇👇

+6
+6
+6

🍱同場加映：外賣防疫貼士🍱

不少人因為避疫而減少在外出用餐，轉叫外賣，不過其實外賣都潛藏危機！👇👇👇按圖看叫外賣要注意的地方👇👇👇

想知總共7個外賣衞生貼士？請按➡️【外賣7大衛生貼士｜叫外賣都感染新冠肺炎？吃外賣前要做這一步！】⬅️觀看全文

牛扒跌落坑渠照煎給客？快餐店員爆7大伏　想食即製食物點落單？
西方人最怕23種亞洲食物　豬紅、皮蛋、雞腳有份　連蝦都不敢吃？
藍田隱世紫色芒草田　一日遊4大景點：港版吳哥窟、270度日落海景
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。