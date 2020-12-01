新冠肺炎（COVID-19）第四波疫情之下，政府於12月2日起再把「限聚令」收緊至2人，餐廳堂食至晚上10時。

難以外出吃飯，不妨考慮轉買外賣，很多餐廳都推外賣優惠！《香港01》飲食記者精選本月12個外賣優惠，包括有人氣連鎖餐廳譚仔三哥米線食品半價起，BEANS外賣自取8折，Potato Corner薯條買一送一等，還有Pizza優惠！ （下列優惠及款式以發稿日為準，最終安排視乎個別餐廳而定）

是次推介的優惠來自12間餐廳，有：Pizza Hut、譚仔三哥米線、壽司郎、Beans、Cafe&Meal MUJI、Potato Corner、意粉屋、Green Common、Pizza-BOX、海港酒樓、肯德基KFC及小麻吉滷肉飯。

外賣自取或送上門都有優惠，有些免運費，有買一送一，也有半價及特價外賣餐！👇👇👇有食品低至$1買到？按圖看以下12月外賣優惠👇👇👇

+ 6 + 6 + 6

🍱同場加映：外賣防疫貼士🍱

不少人因為避疫而減少在外出用餐，轉叫外賣，不過其實外賣都潛藏危機！👇👇👇按圖看叫外賣要注意的地方👇👇👇

想知總共7個外賣衞生貼士？請按➡️【外賣7大衛生貼士｜叫外賣都感染新冠肺炎？吃外賣前要做這一步！】⬅️觀看全文