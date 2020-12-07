踏入12月，又到了賞紅葉的最佳時節。近日氣溫下降，元朗大棠的楓香林已進入全盛期初期，部分楓葉開始由黃轉紅，秋意甚濃。《香港01》旅遊記者率先直擊大棠紅葉盛況，今日（7日）現場所見平日人流未算太多，不過影紅葉最佳位置就聚集不少市民，想影相打卡就要多點耐心！

大棠楓香林的紅葉開始轉紅，吸引不少市民前去打卡。（許慧恩攝）

記者今日（7日）上午10時半到達大棠山道，大約一小時左右到達楓香林，大部分時間沿著平坦車路前行，沿途當眼處更有充足指示牌，基本上不用擔心走錯方向。前往楓香林途中亦經過廁所、流動廁所、小賣部等，設施充足。點下圖即睇前往路線、楓香林沿路景色🍁👇👇

+ 7 + 7 + 7

踏入12月份，正值楓葉的盛放期初期，加上近日氣溫下降，部分楓葉開始由黃轉紅，大棠楓香林秋意漸濃。記者觀察大部分楓葉都由綠變黃，其中轉紅色的楓葉分佈在三個位置，包括入口處、大涼亭附近，以及接近楓香林終結之處！點下圖即睇紅葉實況、3大最佳打卡位推介🍁👇👇

+ 10 + 10 + 10

記者走完全程及影相大概走了一小時，不過出發前往大棠楓香林前有以下7大貼士要睇清楚，包括沿路指示、打卡時要注意安全，最重要的是交通方法及最佳前往時段，這樣就不怕影不到靚相喇！點下圖即睇賞紅葉前必睇7大貼士🍁👇👇

+ 4 + 4 + 4

想知更多有助放鬆心情嘅香港好去處，例如離島、沙灘、單車、郊遊路線，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉香港好去處｜假日郊遊、離島放空、單車路線、食玩打卡｜不斷更新

😍😍 同場加映：馬鞍山昂平高原行山6大打卡位 黃翠如連詩雅都去 賞芒草睇日出 😍😍

馬鞍山昂平平原的芒草吸引不少港人前往打卡，連藝人黃翠如、連詩雅、陳自瑤都相約一齊行昂平！其實馬鞍山徑沿路都有不少打卡位，仲有不少牛牛四處走動，其中有間礦工cafe兼探索館仲可以食礦石造型曲奇、山水豆腐花等。按下圖即睇6大打卡位👇👇

+ 2 + 2 + 2

想知昂平睇日出有幾正，立即點擊內文👉👉馬鞍山昂平高原行山6大打卡位 黃翠如連詩雅都去 賞芒草睇日出