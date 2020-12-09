新冠肺炎第四波疫情爆發，政府再度收緊防疫措施及限聚令，包括晚上6時後禁堂食，打工一族又要回到吃外賣的日子。天氣轉涼最好吃熱辣辣的羊腩煲暖胃。《香港01》飲食記者精選全港8間外賣羊腩煲，最平$138，不妨外賣羊腩煲回家與家人慢慢歎。（下列價格以發稿日為準，最終安排視乎個別店鋪而定）

【1】黑草羊腩煲外賣配料半價@鋒哥廚房

秋冬時節，元朗鋒哥廚房再次推出雙冬枝竹黑草羊腩煲，堂食可以任食羊腩煲，每位更送一份安格斯牛小排及海鮮拼盤。外賣羊腩煲亦有優惠，包括配料半價、大支裝啤酒劈價大優惠。點下圖即睇羊腩煲價錢、追加優惠😍👇👇

鋒哥廚房 地址：元朗馬田路80號御庭居商場地下5號舖 電話：3705 9182 WhatsApp 訂座 ： 6332 9803

【2】枝竹羊腩煲附送響鈴、蔬菜拼盤@富東閣

沙田富東閣以片皮鴨聞名，秋冬推出雙冬枝竹羊腩煲，堂食及外賣同價，由3人至12人份都有，更附送時蔬拼盤及打邊爐必備的響鈴。不要以為附送拼盤就一定低質！蔬菜拼盤有生菜、金菇、南瓜片、冬菇等，份量十足。點下圖即睇價錢、羊腩煲有幾正😍👇👇

富東閣海鮮酒家 地址：沙田瀝源街6號瀝源廣場1樓5號舖 電話：2699 8333

【3】85折歎足料秘製羊腩煲@巴打火鍋館

元朗巴打火鍋館主打任食火鍋、小炒菜式，火鍋提供十多款湯底，包括人氣的椰子雞湯底、海鮮大聯盟湯底等。最近推出份量十足的秘製羊腩煲，羊肉至少有一磅份量，附送生菜一份。外賣羊腩煲更有85折優惠！點下圖即睇羊腩煲價錢、美食😍👇👇

巴打火鍋館 地址：元朗鳳攸東街9號好順意大廈B座地下33號舖 電話：2217 8862

【4】$138古法羊腩煲超抵食@海港酒家

海港飲食集團推出外賣自取優惠，除了招牌長腳蟹、海港燒鵝皇7折優惠等，古法羊腩煲亦有得外賣，更附送一份唐生菜。點下圖即睇羊腩煲價錢、份量、付款方式😍👇👇

海港酒家 地址：太子彌敦道750號始創中心4樓 電話：2369 6380

【5】古法黑草羊腩煲送生菜枝竹@標記樂園潮州粉麵餐廳

標記樂園有兩間分店，旺角分店有得食潮州打冷，冬天推出秘製古法黑草羊腩煲，枝竹、羊肉份量多，羊肉連皮帶骨，口感較軟稔，最重要是羊肉的羶味不濃！網民仲推介必點自家製鮮炸魚皮，口感酥脆，放落羊腩煲食更加有口感。點下圖即睇羊腩煲價錢、人氣菜式😋👇👇

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標記樂園潮州粉麵菜館 地址：旺角通菜街12-14號地下 電話：6243 3843

標記樂園潮州粉麵餐廳 地址：深水埗福華街149號地舖 電話：9069 1493

【6】川菜館推雙冬羊腩煲配料豐富@聚味軒

九龍城的聚味軒主打川粵菜及火鍋，裝修古色古香，其中鑊氣小炒、秋冬推出的雙冬羊腩煲都好有人氣，羊腩煲配料十足，特別是索味的枝竹份量多，配上生菜一定夠飽肚！鑊氣小菜方面，招牌菜有冰鎮生炒骨、椒鹽粟米、蜜糖雞翼等惹味菜式，冰鎮生炒骨非常有特色，冰凍得來外皮帶點香脆。點下圖即睇羊腩煲價錢、招牌小菜😋👇👇

聚味軒 地址：九龍城獅子石道40號福聯樓地舖 電話：2396 3383

【7】旺角羊腩煲羊肉超入味@強記小廚

旺角強記小廚是不少人聚會地點，主打鑊氣小炒，招牌菜有辣雞煲、羊腩煲、黃金蝦等。網民推介羊腩煲，羊肉大件又厚身，炆得入味，羊腩沒有羶味，加上口感爽脆的馬蹄、枝竹、贈送的生菜等配料！按下圖即睇羊腩煲價錢、招牌菜👇👇

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強記小廚 地址：旺角甘霖街31-33號地下 電話：2899 0820

【8】枝竹羊腩煲湯底腐乳味香@坤記煲仔小菜

坤記不只得煲仔飯。連續兩年獲米芝蓮推介的坤記，煲仔飯、煲仔菜最有名，包括招牌菜有白鱔滑雞煲仔飯、窩蛋牛肉煲仔飯，不過枝竹羊腩煲亦有不少網民推介！羊腩煲夠足料，羊肉不會過分軟腍，配料有馬蹄、枝竹等，湯底的腐乳味濃。按下圖即睇價錢、招牌美食👇👇

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坤記煲仔小菜 地址：西環西營盤皇后大道西263號和益大廈地下1號舖 電話：2803 7209

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坊間的羊腩煲都附上生菜，為何配生菜吃？有40年經驗、六國酒店粵語軒行政總廚馬榮德師傅透露正宗羊腩煲並非配生菜，應該配一種香氣濃烈的蔬菜！為何要吃冬菇、冬筍配羊腩？點下圖即睇馬師傅、中醫師解答🥰👇👇

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