天氣又轉冷！受強烈季候風影響，天文台預料今日（15日）市區氣溫跌至最低13度，新界多區只得11度。氣溫驟降要食熱辣辣的煲仔飯暖胃，《香港01》飲食記者精選全港13大人氣煲仔飯，包括米芝蓮推介、特色口味、炭爐炮製煲仔飯，記者更實試元朗人氣煲仔飯凱逸餐室，即睇內文介紹。

【13】晚市推出CP值高煲仔飯最平$68@光榮冰室

光榮冰室秋冬都有煲仔飯！光榮冰室最出名的是滑蛋叉燒飯，原來晚市更有性價比極高的足料煲仔飯，最平的臘味煲仔飯、鹹魚肉餅飯由$68起。光榮冰室煲仔飯的靈魂飯焦又如何？點下圖即睇金黃色飯焦有幾正😋👇👇

光榮冰室 地址：尖沙咀厚福街5-6號地下6號鋪 電話：2422 6555

【12】新出原條鰻魚炒蛋煲仔飯@深仔記茶餐廳

主打雲吞麵的深仔記茶餐廳推出秋冬限定古法炮製煲仔飯，最特別的是新推出日式鰻魚煲仔飯，原條鰻魚加炒滑蛋的組合非常吸引。12款煲仔飯由最平$68至$78不等，更奉送例湯，性價比高。點下圖即睇煲仔飯價錢、推介美食😋👇👇

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深仔記茶餐廳 地址：尖沙咀亞士厘道29-39 號九龍中心地下A 舖 電話：9377 0072

【11】限量即叫即煲足料海膽煲仔飯@海街丼

來自東京的刺身丼名店海街丼最新推出海膽煲仔飯，兩款最新推出的海膽鍋燒蓋飯及蟹肉海膽鍋燒蓋飯是廚師席前即叫即煲，夠晒新鮮熱辣！食材方面，海膽鍋燒蓋飯使用墨西哥海膽及青森縣蛋黃，仲可以利用飯焦自製茶漬飯。海膽煲仔飯更是每日限量推出！點下圖即睇邊個時段有得食😋👇👇

海街丼（將軍澳店） 地址：將軍澳重華路8號東港城1樓186號舖 電話：3596 3973 供應時間：全日供應鍋燒蓋飯

海街丼（九龍灣E-Max店） 地址：九龍灣展貿徑1號E-Max國際展貿中心B1樓B145號舖 電話：2155 0327 供應時間：全日提供鍋燒蓋飯

海街丼（鰂魚涌分店） 地址：鰂魚涌海光街7-9號龍景大廈地下6號舖 電話：2157 9609 供應時間：3點後供應鍋燒蓋飯

【10】創新中西日式fusion煲仔飯@砂煲兄弟

懷舊風砂煲兄弟主打中西fusion的創新煲仔飯，例如黑松露蟹肉海膽、鵝肝慢煮牛柳、鰻魚牛蒡、海南雞煲仔飯，非常特別！其中黑松露蟹肉加海膽用料矜貴又足料，海膽鋪滿蟹肉、黑松露粒，仲有一隻大大隻的蟹鉗，每一啖都充滿蟹肉的香味！海南雞煲仔飯仲使用油飯底？按下圖即睇👇👇

砂煲兄弟 地址：將軍澳重華路8號東港城1樓101號舖、荃灣荃華街3號悅來坊B1樓B119A號舖 電話：2778 7020/2778 0009

【9】元朗人氣煲仔飯金黃色飯焦有驚喜@凱逸餐室

最近元朗一間港式茶記的煲仔飯好有人氣，不少人在社交網站上面po相推介，記者親身實試有幾正！這間茶記主打傳統港式煲仔飯，白鱔、排骨、臘味、滑雞及田雞都有，價錢由$68至$98不等，仲送例湯。煲仔飯即叫即製，記者大約等了30分鐘，大片金黃色飯焦好療癒！職員教路點樣食煲仔飯先最好味，按下圖即睇👇👇

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凱逸餐室 地址：元朗西菁街9號富盛大廈地下3-4號舖 電話：2633 2900

【8】秘製豬油撈煲仔飯@江湖小棧

自家製豬油撈煲仔飯！江湖小棧以「武俠」為主題，菜單像一本武功秘笈。江湖小棧主打自煉豬油煲仔飯，自由配搭不同煲仔飯配料，例如牛肉、臘肉、臘腸、滑雞、咸蛋和窩蛋等。自家製豬油提升煲仔飯的香味，令煲仔飯口感更滑更香！想知最正的食法是甚麼？按下圖即睇飯焦有幾大片👇👇

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江湖小棧 地址：荃灣鱟地坊30號寶成大厦1號地舖 電話：2399 7994

【7】油麻地廟街煲仔飯名店@興記煲仔飯

興記煲仔飯以鹹魚煲仔飯及蠔餅打響名堂，全盛時期共有5間舖。煲仔飯價錢較便宜，約40至50元已有交易。煲仔飯款式多，傳統款式及新派款式煲仔飯都有，其中章魚雞粒飯、黄白鱔飯、鹹蛋牛肉飯，以及炸蠔餅最有名。按下圖即睇人氣煲仔飯、蠔餅有幾正👇👇

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興記煲仔飯 地址：油麻地廟街15號 電話：2384 3647 營業時間：星期一至日 18:00 - 01:00

【6】創意煲仔飯店推煲仔沙爹牛肉麵@榮記茶餐室

大玩創意的榮記茶餐室，早排推出沙爹煲仔麵吸引不少人去嚐鮮。不要以為煲仔飯只適合麻甩佬食，這間煲仔飯仲適合港女們一邊打卡一邊食，包括拉絲芝士午餐肉煲仔飯、真.火焰玫瑰肥牛飯等。按下圖即睇邪惡芝士飯有幾拉絲、火焰玫瑰肥牛飯上桌時要加甚麼調味料👇👇

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榮記茶餐室 地址：慈雲山毓華里12號地下A-B舖 電話：2328 9232

【5】元朗特色辣味炭火煲仔飯@味仟食店

區內的長龍煲仔飯小店，有網民話要排一個鐘先有得食！味仟主打即叫即製炭爐煲仔飯，可以單拼，亦可以自由搭配。毛家辣系列煲仔飯最有人氣，包括咸蛋肉餅煲仔飯，淡淡辣味的肉餅，加上蒜頭、辣椒調味，重口味人士必試！按下圖即睇煲仔飯飯焦有幾正👇👇

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味仟食店 地址：元朗安興街40號地下 電話：2449 3962

【4】最強煲仔飯飯焦@祥囍煲仔小廚

祥囍主打鑊氣小炒和煲仔飯，當中煲仔飯最受歡迎。網民推介臘味蝦乾飯、肉餅飯，其中臘味蝦乾飯米飯乾身，炭香味突出，臘味本身的油分滲入底下的飯！最重要是輕易就起出一大塊金黃色飯焦，飯焦香脆、帶微微油香，不會黏牙！👇👇👇 按圖睇吃祥囍煲仔飯怎樣做才有最多飯焦 👇👇👇

祥囍煲仔小廚 地址：筲箕灣愛民街6-28號新利大廈地下4A-5A號舖 電話：2343 8811

【3】傳統炭爐煲仔飯大玩創新@紹華小廚

炭爐炮製煲仔飯加上創新餸菜有口皆碑。紹華小廚主打炭火煲仔飯，招牌荔茸肉碎煲仔飯、蒜香牛頸脊煲仔飯、野菌鵝肝煲仔飯都是熱門款式。看似像芋泥雪糕球的荔茸肉碎煲仔飯，兩球質感綿密的芋泥球，加上炒香的肉碎、油香四溢的臘腸、膶腸，非常惹味！按下圖即睇煲仔飯有幾適合影相打卡😋👇👇

紹華小廚 地址：筲箕灣愛秩序灣道15號愛秩序灣街市熟食中心CF3店 電話：8199 8188

【2】屢獲米芝蓮推介煲仔飯@嚐囍煲仔小菜

嚐囍煲仔小菜連續三年獲米芝蓮推介，主打各款炭火煲仔飯和中式點心，例如白鱔滑鷄冬菇煲仔飯、臘味排骨煲仔飯、臘味滑雞飯 ，亦有創意日式鰻魚煲仔飯。煲仔飯粒粒分明，飯不會過於硬身，焦可以整片起出來，香脆但不黏牙，充滿炭火香。想知邊個時間段先有煲仔飯？按下圖即睇👇👇👇

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嚐囍煲仔小菜 地址：西環堅尼地城北街25號地下 電話：2819 6190

【1】2020米芝蓮必比登推介煲仔飯@坤記煲仔小菜

港島煲仔飯名店連續兩年獲得米芝蓮推介，招牌菜式有傳統港式的田雞、白鱔、臘味煲仔飯。煲仔飯甘香、口感偏硬，配料非常夠味。豉油是另上，味道偏甜，淋在煲仔飯上面非常濃味。飯焦也做得出色，微微焦脆的口感，沒有煲得焦黑。👇👇👇 按圖睇睇坤記的人氣煲仔飯款式、價錢 👇👇👇

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坤記煲仔小菜 地址：西環西營盤皇后大道西263號和益大廈地下1號舖 電話：2803 7209

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除了煲仔飯，天氣寒冷還要食羊腩煲暖胃。由於第四波疫情，政府宣布晚上6時後禁止堂食，記者精選8間高質外賣羊腩煲，最平只須$138可有三人份量！其中以片皮鴨出名的沙田富東閣的雙冬枝竹羊腩煲更送蔬菜拼盤，非常受歡迎。點下圖即睇價錢、羊腩煲有幾正😍👇👇

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