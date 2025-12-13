煲仔飯27間推介｜日式蟹肉飯/白鱔飯/1間左口魚煲仔飯Threads爆紅

煲仔飯推介！近日氣溫急降，最好食熱辣辣煲仔飯暖胃！《香港01》好食玩飛記者精選全港27間人氣煲仔飯餐廳，包括米芝蓮推介、新派特色口味、炭爐炮製煲仔飯，除了大排長龍的池家人煲仔飯，還有在筲箕灣頗有名氣的祥囍煲仔小廚。想知仲有邊幾間推介？即拉落下文睇介紹！



煲仔飯推介【1】港嘢家——招牌黃金飯焦煲仔飯！

港嘢家在旺角及新蒲崗都有分店，他們的煲仔飯以配料豐富、擁有「黃金飯焦」而聞名，經常大排長龍！餐廳供應招牌煲仔飯、粒粒臘味煲仔飯、豉汁龍蟠鱔煲仔飯、手切封門柳煲仔飯及雞油花膠菇滑雞煲仔飯等經典口味選擇。餐廳另有提供港式焗飯、米線等主食。

地址：旺角廣華街10號地舖｜新蒲崗景福街83-97號景福街昌泰大廈地舖

電話：5211 4966（旺角店）｜5338 1003（新蒲崗店）



煲仔飯推介【2】四季煲仔飯——超地道炭爐煲仔飯

四季煲仔飯是位於油麻地廟街的經典老字號煲仔飯店，如果想體驗香港傳統煲仔飯文化一定要去！餐廳的招牌煲仔飯以炭爐製作，煲仔飯帶有地道風味的炭火香，火候十足！必食推薦有白鱔排骨煲仔飯、窩蛋牛肉煲仔飯及北菇滑雞煲仔飯。此外，炸鴨蛋蠔餅也是必食配菜，幾乎每檯客人都會點！

地址：油麻地鴉打街46-58號地舖

電話：5989 0927



煲仔飯推介【3】遊園——精緻粵菜！必食手工黃鱔煲仔飯

遊園位於西九文化區戲曲中心內，主打手工粵菜，環境古色古香且寬敞舒適。餐廳的煲仔飯走精緻路線，選材講究，必食推介有台山手工黃鱔煲仔飯及陳皮牛肉餅煲仔飯。除了煲仔飯外，餐廳的黑松露蝦粒蛋白炒飯、濃湯酸菜龍躉球、七味金磚豆腐、手工反沙芋、桂花脆生蠔等也是必食推介！

地址：尖沙咀柯士甸道西88號戲曲中心地下2-3號舖

電話：2320 7455



煲仔飯推介【4】小津居酒屋——力推海膽牛肉煲仔飯！

小津居酒屋是位於旺角的日式創意Fusion居酒屋。餐廳以仿日本古建築設計，其菜式兼具傳統及創意風格，例如馬糞海膽牛肉煲仔飯、蒲燒鰻魚煲仔飯及時令一夜干煲仔飯，則融合了日式釜飯及港式煲仔飯的做法，飯底帶有獨特的日式甜醬油焦香，十分特別！

地址：旺角梭椏道6B號榮英大廈地舖

電話：2512 9001



煲仔飯推介【5】MOOO!——創意黯然銷魂煲仔飯！

MOOO!主打澳洲食材結合港式風味的創意料理，除了原條牛骨髓慢煮牛腩威靈頓、手工薄餅等美食外，更有一款非常搶眼的煲仔飯——「黯然銷魂慢煮澳洲西冷牛扒牛肝菌煲仔飯」！煲仔飯使用傳統中式瓦煲烹煮，保留了煲仔飯熱度和飯焦香氣，不過就改用澳洲100日穀飼西冷牛扒作為主食材，搭配牛肝菌、特製海鮮醬油及煎蛋，口感及味道特別！

MOOO!——創意黯然銷魂煲仔飯！（官方圖片）

地址：尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場1期3樓301及305號舖

電話：2295 3200



煲仔飯推介【6】點煲——首創備長炭煲仔飯／創新拉絲芝士煲仔飯

點煲是全港首創出備長炭燒焗煲仔飯的專門店！以備長炭燒焗的煲仔飯能夠鎖住食物原汁原味，飯粒平均受熱、飯焦薄脆，十分惹味！除了傳統港式口味煲仔飯，點煲亦推出了不少創新口味煲仔飯如：拉絲芝士窩蛋安格斯牛肉煲仔飯、拉絲芝士窩蛋蝦球煲仔飯等邪惡之選！

點煲

地址：屯門市廣場1期1樓1101號｜太古城星輝台智星閣地下G1016號

電話：2303 0809（屯門店）｜2886 9636（太古城店）



煲仔飯推介【7】大班樓——米芝蓮一星+亞洲Top50推薦

連續5年獲得米芝蓮一星推薦、曾打入亞洲50最佳餐廳的大班樓，堅持使用最頂級、本地時令食材。餐廳除了供應一系列精緻粵菜，煲仔飯也是其中一道人氣餐點！大班樓的煲仔飯先以明火烹煮，後再以四面均發熱的焗爐，把飯焗接近半小時，過程極巧功夫。一場來到，不妨點一道煙燻馬友銀魚窩飯、梅乾菜扣肉煲仔飯、蟹肉花膠煲仔飯試試！

大班樓

地址：中環威靈頓街198號 The Wellington 3樓

電話：2555 2202



煲仔飯推介【8】夜蝶——Threads爆紅左口魚煲仔飯／佘詩曼都食過！

位於銅鑼灣的日韓居酒屋夜蝶近日在Threads上爆紅，原因是因為餐廳的特色菜「左口魚煲仔飯」實在太出色！主廚參考日本鰻魚飯食法，使用有馬山椒的辛麻將左口魚裙邊去除魚脂的濃膩，以傳統瓦煲烹製七星米，並加入自家製飯素、三文魚籽與黑魚子，搭配特製的梅子豉油，味道層次豐富！連佘詩曼都在社交平台大讚「正喎」！

夜蝶

地址：銅鑼灣登龍街28號永光中心16樓

電話：8401 3785



煲仔飯推介【9】秋香——港日Fusion白鱔煲仔飯

秋香是位於屯門的港日Fusion居酒屋，以周星馳電影《唐伯虎點秋香》為主題進行裝潢，主打煲仔飯、串燒及特色料理。餐廳煲仔飯備受推介，包括鹽燒白鱔煲仔飯、豬腩肉煲仔飯、牛肋條煲仔飯、薄燒日本豚肉煲仔飯等，用料高質，飯焦香脆！

秋香

地址：屯門青善街38號康景花園26-27號

電話：9326 7766



煲仔飯推介【10】Nonsense——精緻日式煲仔飯

Nonsense是位於土瓜灣的西日Fusion人氣餐廳，以其免費生日畫碟服務及創意日式煲仔飯而聞名！餐廳主打名貴的紫銅鍋烹煮煲仔飯，強調飯焦香脆且飯粒分明，當中包括黑毛豬肋肉日式煲仔飯、大蝦蟹肉蝦油日式煲仔飯、日本鰻魚日式煲仔飯、黑毛豬肋肉煲仔飯等選擇，不僅賣相精緻而且味道豐富，絕對值得一試！

Nonsense

地址：土瓜灣北帝街143-155號順輝大廈地下4號舖

電話：2806 3800



煲仔飯推介【11】美麗小廚——必試輝少三金鮑魚煲仔飯

灣仔美麗小廚主打各式各樣的煲仔飯。煲仔飯飯底乾爽、粒粒分明。師傅在煲煮時加入自家煉製的豬油，令飯粒充滿油香。煲仔飯配料亦十分多樣，有臘味、半肥瘦臘腸、潤腸、鵝肝等。重點推介「輝少三金鮑魚煲仔飯」，煲仔飯有炸蒜、鹹蛋等配料灑在醇鮮的燜鮑魚與金蠔上，吃起來多一份鹹香，味道更有層次。

美麗小廚

地址：灣仔譚臣道105-111號豪富商業大廈一樓

電話：6803 1818



煲仔飯推介【12】味極黃鱔煲仔飯——黃鱔完全無腥味／飯連例湯僅$70

味極黃鱔煲仔飯位於新蒲崗，主打肥美鮮嫩的黃鱔煲仔飯，煲仔飯連例湯只需$70，黃鱔切絲起肉後，鋪在米飯上，讓每顆米飯吸收鱔肉鮮味，而黃鱔不但沒有腥味，還配搭果皮與薑絲提升香氣。此外，米飯飯粒亦做到粒粒分明，以及煲底有鍋巴，夾帶陣陣焦香之餘，亦也令口感更加豐富。

味極黃鱔煲仔飯

地址：新蒲崗衍慶街56號地舖

電話：59919688



煲仔飯推介【13】船記——米芝蓮必比登／黃鱔臘腸煲仔飯必試

船記連續兩年獲得《香港米芝蓮必比登推介》，主打多元化的手工粵菜。餐廳每逢秋冬亦會特別推出一系列煲仔飯，其中黃鱔臘腸煲仔飯更是必試！店家每日現宰新鮮黃鱔，其豐富的魚油與臘腸一同散發濃郁的香氣，味道甘香且口感豐腴。另外乳鴿煲仔飯同樣吸引，熱騰騰的煲仔飯與嫩滑多汁的乳鴿，每一口都吸盡乳鴿油香，啱晒秋冬時份品嘗！

味極黃鱔煲仔飯

地址：灣仔皇后大道東183號合和中心6樓

電話：28939688／ 66203364（WhatsApp）



煲仔飯推介【14】樂記煲仔飯粥麵專家——$62起／窩蛋牛肉煲仔飯

「樂記」為老字號「陳漢記」的新店，煲仔飯價錢範圍在$62至$92內。不少網民推薦窩蛋牛肉煲仔飯和白鱔排骨煲仔飯，窩蛋牛肉煲仔飯上有生雞蛋、牛肉片，把它們拌勻來吃，非常惹味！至於白鱔排骨煲仔飯入面的白鱔幾肥美，沒有腥味，值得一試！

不少網民推薦「樂記」的窩蛋牛肉煲仔飯！（小紅書@_.foodism._）

樂記煲仔飯粥麵專家

地址：大埔運頭街91B號地舖

電話：3797 5318



煲仔飯推介【15】池家人煲仔飯——CP值高／$58臘味煲仔飯

最近大排長龍的池家人煲仔飯，有網民推介土魷蒸肉餅煲仔飯（$58）、臘味煲仔飯（$58），土魷蒸肉餅煲仔飯的肉餅較濕，好有口感！而臘味煲仔飯的臘肉肥瘦均勻、不會太鹹，而且有飯焦的加持，令煲仔飯更香！不過要留意的是，不少網民都紛紛表示等位安排較混亂，大家要提前到現場拎飛排隊啦！

最近大排長龍的池家人煲仔飯，有網民推介土魷蒸肉餅煲仔飯、臘味煲仔飯等。（網絡圖片）

池家人煲仔飯

地址：深水埗基隆街187號地舖

電話：2861 2221



煲仔飯推介【16】坤記煲仔小菜——曾登上米芝蓮 脆薄黃金飯焦

港島煲仔飯名店連續5年獲得米芝蓮推介，招牌菜式有傳統港式的田雞、白鱔、臘味煲仔飯。煲仔飯甘香、口感偏硬，配料非常夠味。豉油是另上，味道偏甜，淋在煲仔飯上面非常濃味。飯焦也做得出色，微微焦脆的口感，沒有煲得焦黑。

坤記煲仔小菜（皇后大道西店）

地址：西環西營盤皇后大道西263號和益大廈地下1號舖

電話：2803 7209



坤記煲仔小菜（德輔道西店）

地址：西營盤德輔道西268號地舖

電話：2386 1618



煲仔飯推介【17】嚐囍煲仔小菜——炭火煲仔飯 必食白鱔滑鷄冬菇煲仔飯

嚐囍煲仔小菜曾在2020年獲米芝蓮推介，主打各款炭火煲仔飯和中式點心，例如白鱔滑鷄冬菇煲仔飯、臘味排骨煲仔飯、臘味滑雞飯 ，亦有創意日式鰻魚煲仔飯。煲仔飯粒粒分明，飯不會過於硬身，焦可以整片起出來，香脆但不黏牙，充滿炭火香。

嚐囍煲仔小菜

地址：西環堅尼地城北街25號地下

電話：2819 6190



煲仔飯推介【18】紹華小廚——傳統炭爐煲仔飯大玩創新

炭爐炮製煲仔飯加上創新餸菜有口皆碑。紹華小廚主打炭火煲仔飯，招牌荔茸肉碎煲仔飯、蒜香牛頸脊煲仔飯、野菌鵝肝煲仔飯都是熱門款式！荔茸肉碎煲仔飯放上兩球質感綿密的芋泥球，加上炒香的肉碎、油香四溢的臘腸、膶腸，非常惹味！

紹華小廚

地址：筲箕灣愛秩序灣道15號愛秩序灣街市暨綜合服務大樓CF3店

電話：8199 8188



煲仔飯推介【19】祥囍煲仔小廚——最強煲仔飯飯焦

祥囍主打鑊氣小炒和煲仔飯，寒冷天氣下當然以煲仔飯最受歡迎！網民推介臘味蝦乾飯、肉餅飯，臘味蝦乾飯米飯乾身，炭香味突出，每一口都可以品嚐出臘味本身的油分香氣！最重要是輕易起出一大塊金黃色飯焦，飯焦香脆、帶微微油香，不會黏牙！

祥囍煲仔小廚

地址：筲箕灣愛民街6-28號新利大廈地下5A號舖

電話：2343 8811 / 59875599



煲仔飯推介【20】味仟食店——元朗特色辣味炭火煲仔飯

元朗區內的長龍煲仔飯小店，曾經有網民話要排一個鐘先有得食！味仟主打即叫即製炭爐煲仔飯，可以單拼，亦可以自由搭配。其中，以毛家辣系列煲仔飯最有人氣，例如咸蛋肉餅煲仔飯上淡淡辣味的肉餅，加上蒜頭、辣椒調味，重口味人士必試！

味仟食店

地址：元朗安興街40號5B-C鋪

電話：2449 3962



煲仔飯推介【21】榮記茶餐室——創意煲仔沙爹牛肉麵

一向創意十足的榮記茶餐室早前推出沙爹煲仔麵，吸引不少人去嚐鮮！可想而知，這裡的煲仔飯當然不只傳統口味，推介拉絲芝士午餐肉煲仔飯、真·火焰玫瑰肥牛飯等，火焰肥牛飯上桌時更會加上玫瑰露，呈現火焰效果，順便可以打卡呃LIKE！

榮記茶餐室

地址：慈雲山毓華里12號地下A-B舖

電話：2328 9232



煲仔飯推介【22】興記菜館——油麻地廟街煲仔飯名店

興記菜館以鹹魚煲仔飯及蠔餅打響名堂，全盛時期共有5間舖。煲仔飯價錢在$75至$120內，煲仔飯款式非常多，其中最有名就是章魚雞粒煲仔飯、黄白鱔煲仔飯、鹹蛋牛肉煲仔飯，還有每枱必點炸蠔餅！

興記菜館

地址：油麻地廟街15號

電話：2384 3647



煲仔飯推介【23】江湖小棧——秘製豬油撈煲仔飯

自家製豬油撈煲仔飯！江湖小棧以「武俠」為主題，菜單像一本武功秘笈，主打自家製豬油煲仔飯，可自由配搭不同煲仔飯配料，例如牛肉、臘肉、臘腸、滑雞、咸蛋和窩蛋等。自家製豬油大大提升煲仔飯的香味，口感更滑更香！

江湖小棧

地址：荃灣鱟地坊30號寶成大厦1號地舖

電話：2399 7994



煲仔飯推介【24】凱逸餐室——元朗人氣煲仔飯金黃色飯焦

元朗一間港式茶記煲仔飯人氣極高，不少網民在社交網站上推介，這間茶記主打傳統港式煲仔飯，有齊白鱔、排骨、臘味、滑雞及田雞等，價錢由$75至$108不等，更奉送例湯。煲仔飯即叫即製，有記者等了約30分鐘，大片金黃色飯焦非常吸引！

凱逸餐室

地址：元朗西菁街9號富盛大廈地下3-4號舖

電話：2633 2900



煲仔飯推介【25】海街丼——即叫即煲 足料海膽煲仔飯

東京刺身丼名店海街丼推出冬天必食名物「海膽鍋燒蓋飯」，使用份量豐富的時令海膽，由廚師席前即叫即煲，夠晒新鮮熱辣，最後更可以利用飯焦自製茶漬飯，飽肚又暖胃，就算氣溫再低都無有怕！

海街丼（北角匯二期）

地址：北角渣華道123號北角匯二期地下G38號舖

電話：2323 9818



海街丼（東港城）

地址：將軍澳坑口重華路8號東港城1樓186號舖

電話：3596 3973



海街丼（海濱道）

地址：觀塘海濱道77號海濱匯1樓13-14號舖

電話：2157 9609



煲仔飯推介【26】深仔記茶餐廳——原條鰻魚炒蛋煲仔飯

主打雲吞麵的深仔記茶餐廳推出秋冬限定古法炮製煲仔飯，除了傳統中式煲仔飯，最特別的就是日式鰻魚煲仔飯，原條鰻魚加炒滑蛋的組合非常吸引！價錢由$80至$90不等，下午5時開始供應，需時30分鐘，隨煲仔飯奉送例湯，性價比頗高。

深仔記茶餐廳

地址：尖沙咀亞士厘道29-39 號九龍中心地下A舖

電話：9377 0072



煲仔飯推介【27】光榮冰室——晚市CP值高煲仔飯

光榮冰室今年秋冬有CP值超高的煲仔飯，價錢最平的臘味煲仔飯、鹹魚肉餅飯、豉汁排骨煲仔飯，網民推介必試坊間少見的紅棗滑雞煲仔飯！價錢範圍在$54至$84，額外加$15更可以「連煲拎走」，回家慢慢歎熱辣辣煲仔飯！

光榮冰室（旺角店）

地址：旺角花園街3-5號鴻威大廈地下12-13號舖

電話：2422 6555



光榮冰室（元朗店）

地址：元朗教育路44, 46及50號兆明樓地下B號舖

電話：2511 1131



光榮冰室（屯門店）

地址：屯門屯門鄉事會路112-140號雅都花園商場地下10A號舖

電話：2461 1689



