疫情下人流大減，加上一次又一次的禁堂食，飲食業雪上加霜。去到2020年的最後一個月，仍有不少小店進入最後倒數。除了明年一月結業的東門冰室，12月內有6間知名食店結業，如蓮香居及赤柱地標The Boathouse，大家要把握最後朝聖機會。

在飲食業寒冬下，不少食店結業，當中不乏老字號及知名食店。去到2020年12月，有多間食店踏入最後倒數，點擊圖片睇7間將結業食店名單 👇👇

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除了食店難捱，一波接一波的疫情，一次又一次的禁堂食、限人令亦令大家改變了不少。雖然已經習慣飯前用酒精搓手液消毒雙手，但真的無法習慣見少了朋友，點擊圖片睇12個疫情下改變的飲食習慣 👇👇

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